Виталий Козловский признался, где служит и рассказал, как едва не погиб (видео)

Виталий Козловский наконец опроверг слухи, что больше не служит в армии и назвал в каких именно подразделениях сейчас находится.

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38-летний певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский опроверг слухи, что больше не служит в армии и впервые рассказал в каких войсках сейчас находится. Подробностями артист поделился в программе ЖВЛ.

В частности, Виталий Козловский рассказал о своем карьерном пути в армии. Сначала он был в составе Национальной гвардии Украины, после, его перевели в ряды ВСУ, а уже сейчас он проходит службу в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины.

По его словам, к сожалению, сейчас в оркестре он не выступает, а есть обычным рядовым солдатом, который как и все ходит в наряды и выполняет свою работу.

"Очень бы хотелось сказать, что я там пою, что я солист или музыкант, но нет, я рядовой солдат, я выхожу в наряды и занимаюсь своим военным делом", — признался Козловский.

В откровенном разговоре певец также рассказал, что еще в первые месяцы службы в армии он вместе с побратимами едва не погибли.

"Мы попали под артиллерийский обстрел, я так же был среди артиллерии, нас орки мочили 2,5 часа с двух позиций, снаряды прилетали в 7 метрах от нашего блиндажа, я говорю, что это чудо, что мы выжили. Я просто писал рандомно всем знакомым и близким. Наверное, как последнее прощальное смс, чтобы они берегли моих родных. Я сегодня еще больше понимаю ценность жизни. Сегодня, ты уже живешь не моментами как раньше, а ты живешь каждыми минутами, каждую минуты ты используешь, ты знаешь, что она ценна", — отметил Козловский.

2:54:25 — Козловский об армии и личной жизни

Напомним, ранее мы писали, что в июне 2023 года Виталий Козловский получил повестку и был мобилизован в армию. Уже в июле певец принял присягу. В сентябре Виталий Козловский опубликовал видео в котором показал, как его собратья посвящали его в артиллеристы. Тогда певец вместе с побратимами уже был на позициях и периодически показывал поклонникам, какая его жизнь в армии.

Уже в октябре вокруг певца разгорелся скандал. Причиной этому стал его многолетний конфликт с бывшим продюсером Игорем Кондратюком. В частности, известный музыкальный продюсер Вадим Лисица заявил, что Кондратюк забирает себе часть военной зарплаты Виталия Козловского. Впоследствии, Козловский объяснил ситуацию и предложил мировую Игорю Кондратюку. Тогда продюсер отказался и сказал, что певец должен ему денег согласно решению суда, из-за незаконного использования песен, которые принадлежали Кондратюку.

В том же октябре стало известно, что Козловский больше не служит в Нацгвардии. В декабре Козловский рассказал, что теперь служит в ВСУ.

А вот в декабре тот же продюсер Игорь Кондратюк заподозрил, что Козловский больше не в армии. Причиной этому стало то, что Кондратюку перестали поступать выплаты, которые взимала с зарплаты певца исполнительная служба. Как выяснилось, всего с Козловского высчитывали 30% от его официального оклада. После чего Козловский нецензурными словами прокомментировал слова Кондратюка. Уже в феврале певца заметили на прогулке в столице, чем Козловский подогрел слухи о том, что он больше не в армии. Уже на следующий день певец опроверг эту информацию.