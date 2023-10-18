Виталий Козловский покинул Нацгвардию: куда перешел певец (фото)

Мобилизованный летом 2023 года музыкант рассказал о новом этапе в жизни.

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38-летний украинский певец Виталий Козловский признался, что больше не служит в Нацгвардии. Об этом мобилизованный артист рассказал в своем Instagram.

"Больше не в Нацгвардии. Очередной этап начат", — отметил уроженец Львова.

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Виталий Козловский Фото: Скріншот

Украинский артист добавил, что подробности раскроет позже. Впрочем, "Украинская правда" узнала, что мобилизованный музыкант еще в начале сентября 2023 года перешел в ряды Вооруженных Сил Украины.

Виталий Козловский

Уроженца Львова мобилизовали летом 2023 года. Сначала он проходил обучение в Киевской области, а затем вступил в ряды Нацгвардии Украины. Музыкант время от времени делится кадрами военной рутины в соцсетях.

А недавно разгорелся скандал с зарплатой певца, часть которой забирает его экс-продюсер Игорь Кондратюк. Оказалось, что после исполнения Козловским его песен, права на которые принадлежали Кондратюку, у певца возникли долги перед ним, в результате чего продолжаются суды более 10 лет.

Напомним, Ольга Сумская раскритиковала Игоря Кондратюка, который забирает часть военной зарплаты Козловского.

Также Фокус писал о буднях Виталия Козловского с побратимами на передовой.