Украинский певец Виталий Козловский показал видео посвящения в артиллеристы

Козловский обнародовал запись с поля боя и показал, как ведет огонь по противнику.

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Украинский певец Виталий Козловский, который был мобилизован в июне, показал видео того, что назвал посвящением в артиллеристы.Популярный украинский певец, который сейчас служит в Нацгвардии, показал, как он ведет огонь по противнику из артиллерийского оружия. Видеозапись залпа он опубликовал в своем Instagram.

38-летний украинский музыкант подписал видео: "Посвящение в артиллеристы".

Посвящение в артиллеристы

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На обнародованном видео видно, как Виталий ведет огонь по врагу.

Он запускает снаряд, после чего проходит "посвящение": побратим дает ему понюхать пороха из пустой гильзы от снаряда, обмазывает щеки сажей и лупит гильзой.

"Истинный артиллерист", — говорит боец Козловскому, который смеется в ответ. Когда и где было снято видео — неизвестно.

Напомним, 13 июня Виталий Козловский показал фото из военкомата. Он получил повестку, а представительница артиста уточнила, что певцу вручили мобилизационное распоряжение с направлением в воинскую часть.

Виталий Козловский в военкомате

Две недели певец проходил военную подготовку и в начале августа отправился на фронт. Виталий Козловский ныне служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". В свободное время Козловский часто публикует видео фронтовых будней.

Так, недавно он поздравил всех с Днем танковых войск Украины, который праздновали 14 сентября и показал как едет с собратьями на танке.

В другой раз он демонстрировал, как готовит с другими солдатами себе обед в посадке. А раз запостил видео своего выступления на сцене, отметив, что его отпустили домой в Киев именно для концерта, но потом он вернулся обратно на передовую.

Напомним, ранее Козловский опубликовал пост в котором признался, что скучает по сцене.