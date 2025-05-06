Козловский выплатил миллионный долг: Игорь Кондратюк поставил точку в скандале с певцом

Продюсер после многолетнего скандала вернул Козловскому права на все его песни и сообщил, что дело закрыто, а миллионный долг уплачен. Игорь Кондратюк и Виталий Козловский сотрудничали с 2003 года.

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Об этом Игорь Кондратюк сообщил на Facebook.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк 6 мая в заметке на Facebook сообщил, что передал украинскому артисту Виталию Козловскому право на все песни, которые певец исполнял до расторжения контракта. Артисты сотрудничали после того, как Козловский принял участие в проекте "Шанс" на телеканале "Интер" в 2003 году.

Виталий Козловский в начале карьеры

"Судебные долги Виталием Козловским погашены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто", — написал Кондратюк без подробностей. Сам Виталий Козловский ситуацию не комментировал.

Напомним, в 2012 году Козловский разорвал отношения с продюсером. Игорь Кондратюк утверждал, что певец должен ему около 1,5 млн гривен.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский

12 октября 2023 года Козловский заявил, что "Кондратюк забирает его военную зарплату". По словам артиста, долг возник из-за того, что после прекращения сотрудничества он исполнял песни, права на которые принадлежали его бывшему продюсеру.

"Как следствие — судебные иски против меня за нарушение авторских прав. Уже 1 млн гривен я заплатил. Потом полетели новые иски. Сейчас должен заплатить еще 2 млн", — рассказывал Козловский.

Игорь Кондратюк сообщал, что певец задолжал ему около 1,5 млн гривен.

Напомним, в июне 2023 года Виталия Козловского мобилизовали в ряды ВСУ. Позже певец заявил, что Игорь Кондратюк забирает всю его официальную зарплату в ВСУ. Тогда Кондратюк отрицал обвинения в свою сторону и заявил, что средства снимает исполнительная служба, а не он лично.