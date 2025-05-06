Козловський виплатив мільйонний борг: Ігор Кондратюк поставив крапку у скандалі зі співаком

Продюсер після багаторічного скандалу повернув Козловському права на всі його пісні ті повідомив, що справу закрито, а мільйонний борг сплачено. Ігор Кондратюк та Віталій Козловський співпрацювали із 2003 року.

Related video

Про це Ігор Кондратюк повідомив на Facebook.

Український продюсер Ігор Кондратюк 6 травня у дописі на Facebook повідомив, що передав українському артисту Віталію Козловському право на всі пісні, які співак виконував до розірвання контракту. Митці співпрацювали після того, як Козловський взяв участь у проєкті "Шанс" на телеканалі "Інтер" у 2003 році.

Віталій Козловський на початку кар'єри

"Судові борги Віталієм Козловським погашено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справа закрита", – написав Кондратюк без подробиць. Сам Віталій Козловський ситуацію не коментував.

Нагадаємо, у 2012 році Козловський розірвав стосунки із продюсером. Ігор Кондратюк стверджував, що співак винен йому близько 1,5 млн гривень.

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський

12 жовтня 2023 Козловський заявив, що "Кондратюк забирає його військову зарплату". За словами артиста, борг виник через те, що після припинення співробітництва він виконував пісні, права на які належали його колишньому продюсеру.

"Як слідство – судові позови проти мене за порушення авторських прав. Вже 1 млн гривень я сплатив. Потім полетіли нові позови. Зараз маю сплатити ще 2 млн", – розповідав Козловський.

Ігор Кондратюк повідомляв, що співак заборгував йому близько 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, у червні 2023 року Віталія Козловського мобілізували до лав ЗСУ. Пізніше співак заявив, що Ігор Кондратюк забирає всю його офіційну зарплату в ЗСУ. Тоді Кондратюк заперечив звинувачення у свій бік і заявив, що кошти знімає виконавча служба, а не він особисто.