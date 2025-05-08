Конец войны Кондратюка и Козловского: артист спел "Пина коладу" на украинском языке (видео)

Виталий Козловский впервые после завершения судебных разборок со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком выступил с песней "Пина колада", исполнив ее на украинском языке. Права на эту композицию и другие хиты ему передал Кондратюк.

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В сторис Козловский поделился впечатлениями фанатов от своего возвращения и выступления.

Особое внимание в его номере привлекли не только визуальные эффекты, подтанцовка и восторг зала, но и внешний вид самого артиста. Виталий, который до недавнего времени публиковал фото с короткой стрижкой, внезапно предстал перед зрителями с длинными волосами. Не исключено, что это – парик и отсылка к тому времени, когда эта песня была исполнена впервые в начале 2000-х. Тогда исполнитель носил похожую прическу.

Виталий Козловский появился на сцене с длинными волосами Фото: Скриншот

После выступления, встреченного аплодисментами, певец обратился к бывшему продюсеру.

"Это только начало. А еще – я хочу поблагодарить от всего сердца Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам и до свидания!".

В будущем Козловский по примеру "Пина колады" планирует перевести и другие свои хиты на украинский язык.

6 мая Игорь Кондратюк сообщил в соцсети, что в его разборках с Козловским поставлена точка. Он передал певцу права на все песни, которые тот исполнял до расторжения контракта. Уже на следующий день Виталий заявил, что возвращается к публике со старыми и новыми хитами.

Конфликт Козловского и кондратюка разгорелся после того, как в 2012-м артист решил прекратить сотрудничество с продюсером. В результате, согласно контракту, все права на песни, которые исполнял Виталий Козловский, остались у Игоря.

Соответственно певец не имел права после расторжения контракта исполнять их. Несмотря на это, он не отказался на концертах от таких хитов как "Шекспир", "Небо плачет", "Пинаколада".

В свою очередь Кондратюк обвинил Козловского в нарушении авторских прав и подал на него в суд. Судья вынес решение в пользу продюсера и обязал артиста компенсировать убытки Кондратюку.

На протяжении долгих лет обе стороны обменивались претензиями и оскорблениями, но сейчас все вопросы между ними закрыты.

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