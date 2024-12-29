"Был ракетный обстрел": Виталий Козловский отметил первую годовщину свадьбы (фото)

Пара тайно поженилась в конце 2023 года. Через несколько месяцев они стали родителями сына Оскара.

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Украинский певец и военный Виталий Козловский и Юлия Бакуменко отмечают первую годовщину бракосочетания. Поздравлениями и архивными кадрами супруги поделились в Instagram.

"Что может измениться в жизни за один год? Абсолютно все. С первой годовщиной нас!" — написали влюбленные, показав фото с их сыном Оскаром, который родился в начале 2024 года.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко

В частности, Юлия Бакуменко вспомнила, как 29 декабря 2023 года они женились в день, когда был массированный обстрел Украины.

"Ровно год назад в этот день мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не выехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу сняли, из ЗАГСа начали звонить и мы в конце собрались бегом и поехали сонные", — отметила избранница Виталия Козловского.

Также Юлия вспомнила, что тогда музыканту дали выходной на службе, но до последнего они не знали, точно ли его отпустят. К тому же, невеста была на 7-м месяце беременности.

"Шуба едва сошлась на мне, сижу гуглю нет ли новых ракет и, ехать или еще подождать. Такое было утро", — написала Бакуменко.

После росписи молодожены поехали на праздничный завтрак, а затем выбирали обручальные кольца. Уже вечером пара отпраздновала важное событие с родными.

"Они не знали, что будем праздновать, был им сюрприз. Потому что на самом деле в этот день еще одна важная дата — творческая дата Виталия", — рассказала Юлия.

Напомним, Виталий Козловский показал подросшего сына Оскара в вышиванке.

Также Фокус писал о служебном переводе Виталия Козловского.