Виталий Козловский показал подросшего сына в вышиванке (видео)

Маленький Оскар часто становится звездой папиного Instagram. Он родился в начале 2024 года.

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Украинский певец Виталий Козловский показал подросшего сына Оскара. Семейными кадрами музыкант поделился в Instagram.

Виталий, его жена Юлия Бакуменко и их первенец нарядились в вышиванки. Семья попозировала возле украшенной елки накануне новогодних праздников.

"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", — написал Козловский.

Музыкант тем временем нарядился в вышиванку василькового оттенка, а его жена — в светлую.

Виталий Козловский с семьей

"Какая красота", "Какая вы красивая семья!", "Будьте счастливы под мирным небом Украины!" — пишут в комментариях подписчики музыканта и военнослужащего.

Напомним, в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Оскаром. А в декабре 2023 года певец женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, которая и родила для него первенца.

После этого Виталий время от времени делится трогательными кадрами со своим пока единственным ребенком, не скрывая его лица.

Ранее Фокус писал о смене места службы Виталия Козловского.