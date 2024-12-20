Віталій Козловський показав підрослого сина у вишиванці (відео)

Маленький Оскар часто стає зіркою татового Instagram. Він народився на початку 2024 року.

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Український співак Віталій Козловський показав підрослого сина Оскара. Сімейними кадрами музикант поділився в Instagram.

Віталій, його дружина Юлія Бакуменко та їхній первісток вбралися у вишиванки. Родина попозувала біля прикрашеної ялинки напередодні новорічних свят.

"Мамине сонечко. Татові крила. У тебе попереду довге щасливе життя. Нехай наша любов завжди буде твоїм оберегом", — написав Козловський.

Музикант тим часом вбрався у вишиванку волошкового відтінку, а його дружина — у світлу.

Віталій Козловський з родиною

"Яка краса", "Яка ви гарна родина!", "Будьте щасливі під мирним небом України!" — пишуть у коментарях підписники музиканта та військовослужбовця.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Віталій Козловський уперше став батьком. У нього народився син, якого назвали Оскаром. А в грудні 2023 року співак одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка й народила для нього первістка.

Після цього Віталій час від часу ділиться зворушливими кадрами зі своєю поки єдиною дитиною, не приховучи його обличчя.

Також Фокус писав про зміну місця служби Віталія Козловського.