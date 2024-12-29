"Був ракетний обстріл": Віталій Козловський відзначив першу річницю весілля (фото)

Пара таємно одружилася наприкінці 2023 року. За кілька місяців вони стали батьками сина Оскара.

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Український співак та військовий Віталій Козловський та Юлія Бакуменко відзначають першу річницю одруження. Привітаннями та архівними кадрами подружжя поділилося в Instagram.

"Що може змінитися в житті за один рік? Абсолютно все. З першою річницею нас!" — написали закохані, показавши фото з їхнім сином Оскаром, який народився на початку 2024 року.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко

Зокрема, Юлія Бакуменко пригадала, як 29 грудня 2023 року вони одружувалися в день, коли був масований обстріл України.

"Рівно рік тому в цей день ми нікому нічого не сказали і поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу зняли, з РАЦСу почали телефонувати і ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні", — зазначила обраниця Віталія Козловського.

Також Юлія пригадала, що тоді музиканту дали вихідний на службі, але до останнього вони не знали, чи точно його відпустять. До того ж, наречена була на 7-му місяці вагітності.

"Шуба ледь зійшлася на мені, сиджу гуглю чи нема нових ракет і, чи їхати, чи ще зачекати. Такий був ранок", — написала Бакуменко.

Після розпису молодята поїхали на святковий сніданок, а потім обирали обручки. Уже ввечері пара відсвяткувала важливу подію з рідними.

"Вони не знали, що будемо святкувати, був їм сюрприз. Бо насправді в цей день ще одна важлива дата — творча дата Віталія", — розповіла Юлія.

Нагадаємо, Віталій Козловський показав підрослого сина Оскара у вишиванці.

Також Фокус писав про службове переведення Віталія Козловського.