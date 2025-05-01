Наталку Денисенко запідозрили в новому романі на фоні розлучення: вона відповіла (фото)

Українську акторку Наталку Денисенко запідозрили в романі з режисером та сценаристом Олексієм Комаровським, який працював над фільмом "Коли ти вийдеш заміж", у якому зірка екрану виконала головну роль.

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Про це пише Telegram-канал "Злива" із посиланням на інсайдерів.

Після чуток про розлучення Денисенко з актором-військовим Андрієм Федінчиком у мережі почали "гуляти" чутки. Одна з них: поява в акторки нового коханого. Тепер інсайдери називають конкретні імена. Мова про режисера Олексія Комаровського.

"У Наталки роман із режисером Комаровським. Не знаю, чи саме він причина її розлучення. Але в тусовці про це говорить зараз багато хто", — розповідає джерело.

Реакція Наталки Денисенко на чутки про її роман з Олексієм Комаровським

Сама Наталка Денисенко вже опублікувала фото з колегою, під яким зазначила, що вони "разом". Правда, мова про новий фільм, де знімається акторка.

"Ми більше не могли тримати це в секреті — настав час поділитися з вами! Із фільму у фільм цей дует створює магію на екрані: нові ролі, нові емоції, нове життя кожній історії!" — зазначили знаменитості.

Зокрема, стало відомо, що вони знімають картину "Хрещатик, 48/2".

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

Тим часом сам Олексій Комаровський у коментарі виданню "Гордон" зізнався, що насправді проводить багато часу з Наталкою Денисенко. Втім, їхні зустрічі пов'язані лише з роботою.

"Як завжди, занадто багато драми і вигадок. Так, ми з Наталкою дійсно проводимо багато часу, але це пов'язано виключно з роботою, репетиціями і кінозйомками. І єдині пропозиції, які я роблю їй, – це нові ролі у фільмах. І саме зараз ми працюємо над новим сімейним комедійним фентезі", – розповів режисер.

Розлучення Наталки Денисенко

Наразі акторка офіційно не коментувала новин про розрив з чоловіком Андрієм Федінчиком. Втім, у мережі є реєстри, у яких уже зʼявилася заява на розлучення акторської пари. Позивач — Денисенко. А розгляд справи запланований на 8 травня 2025 року.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик Фото: Наталка Денисенко/ Instagram

Пара прожила у шлюбі вісім років. У квітні 2017 року Денисенко та Федінчик одружилися. Восени того ж року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, українська акторка Олена Кравець дебютувала з моновиставою "Можна я просто посиджу" в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в Києві. На подію прийшли Надя Дорофєєва, Гарік Корогодський, Катя Сільченко та інші.

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