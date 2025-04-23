Тарас Цимбалюк відреагував на чутки про вагітність від нього СолоХи (фото)

Український актор Тарас Цимбалюк уперше прокоментував чутки про начебто вагітність від нього співачки СолоХи, з якою вони разом грають у виставі "Наші Кайдаші".

Related video

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" "поспілкувався" з підписниками в Instagram.

Цимбалюк заявив, що бачив СолоХу лише один раз на репетиції їхньої вистави. За словами актора, саме там вони й познайомилися. Так зірка нового "Холостяка" спростував ці домисли. Ба більше, актор додав, що тепер точно зрозумів, що став новим "Холостяком", адже про нього активно пліткують, складають пісні та викладають тіктоки.

"Якісь довб***би розганяють новину, що акторка чи співачка, яку я бачив один раз у житті на репетиції, де я, власне, з нею й познайомився, від мене вагітна. Ну, все — вірю", — сказав Тарас.

Тарас Цимбалюк і СолоХа Фото: soloha_official/Instagram

Звідки взялися чутки, що СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка

Про це 21 квітня написало видання УНІАН з посиланням на свої джерела в театральній сфері.

"Як виявилось під час репетицій, що я бачив особисто, в них дуже теплі і більш ніж "дружні" стосунки. Вона зараз вагітна від нього! В наших театральних кулуарах всі про це пліткують", — розповів інсайдер видання.

Відомо, що СолоХа одружена та виховує двох дітей.

Тарас Цимбалюк Фото: Скриншот

Тим часом Цимбалюк, який був одружений двічі, а нещодавно розійшовся з рестораторкою Світланою Готочкіною, шукатиме кохання на шоу "Холостяк". Актор став героєм 14-го сезону проєкту.

Нагадаємо, у команді співачки СолоХи "фактично спростували" інформацію щодо її ймовірної вагітності від Тараса Цимбалюка.

Також Фокус писав, що про участь Тараса Цимбалюка в "Холостяку" просили сотні жінок. Фанати та колеги актора вже відреагували на новини.