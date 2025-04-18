"Пристрасний і магнетичний": названо імʼя нового героя шоу "Холостяк" (фото, відео)

Телеканал СТБ назвав наступного "холостяка" країни. Головним героєм 14-го сезону популярного шоу стане відомий український актор Тарас Цимбалюк.

Related video

Відповідне відео творці проєкту показали в Instagram 18 квітня.

Тарас Цимбалюк стане новим "холостяком"

За словами творців "Холостяка", вони отримали сотні повідомлень від жінок із проханнями, аби це був саме Тарас. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" буде шукати своє кохання в новому сезоні реаліті вже цієї осені.

"У час, коли любов стає нашим головним джерелом натхнення та сили, ми готові назвати імʼя нового Холостяка – найбажаніший актор країни, пристрасний і магнетичний Тарас Цимбалюк", — зазначили творці шоу.

Фанати та колеги Цимбалюка вже відреагували на новини.

"Так, братику, нарешті знайдемо тобі наречену", — написала акторка Наталка Денисенко.

"Це буде найцікавіший сезон! Улюблений актор", "Якщо це спосіб повернути українок із-за кордону, то ви вибрали правильну стратегію", "Сайт по прийому заявок вже мабуть ліг за 10 хвилин", — пишуть українки.

Хто такий Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк — відомий український актор театру, кіно та телебачення, який здобув популярність завдяки ролям у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та фільмі "Чорний ворон".

У 2022 році він розлучився з другою дружиною Тіною Антоненко, а до цього перебував у шлюбі з одногрупницею. У 2022 актор почав стосунки з рестораторкою Світланою Готочкіною. Раніше ходили чутки, що пара розійшлася, а тепер новини підтвердилися.

Тарас Цимбалюк Фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Нагадаємо, героєм 13-го сезону "Холостяка" був ветеран та письменник Олександр "Терен" Будько. Його обраницею стала волонтерка Інна Бєлєнь, проте блогерка Олена Мандзюк нещодавно заявила, що насправді стосунків між ними не було.

Також Фокус писав про думки Тараса Цимбалюка щодо третього одруження. Актор, перебуваючи у стосунках зі Світланою Готочкіною, не поспішав робити серйозних кроків.