"Страстный и магнетический": названо имя нового героя шоу "Холостяк" (фото, видео)

Телеканал СТБ назвал следующего "холостяка" страны. Главным героем 14-го сезона популярного шоу станет известный украинский актер Тарас Цимбалюк.

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Соответствующее видео создатели проекта показали в Instagram 18 апреля.

Тарас Цимбалюк станет новым "холостяком"

По словам создателей "Холостяка", они получили сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно Тарас. Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" будет искать свою любовь в новом сезоне реалити уже этой осенью.

"Во время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового Холостяка — самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цимбалюк", — отметили создатели шоу.

Фанаты и коллеги Цимбалюка уже отреагировали на новости.

"Да, братик, наконец-то найдем тебе невесту", — написала актриса Наталья Денисенко.

"Это будет самый интересный сезон! Любимый актер", "Если это способ вернуть украинок из-за границы, то вы выбрали правильную стратегию", "Сайт по приему заявок уже видимо лег за 10 минут", — пишут украинки.

Кто такой Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк — известный украинский актер театра, кино и телевидения, который получил известность благодаря ролям в сериалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" и фильме "Чорний ворон".

В 2022 году он развелся со второй женой Тиной Антоненко, а до этого состоял в браке с одногруппницей. В 2022 актер начал отношения с рестораторкой Светланой Готочкиной. Ранее ходили слухи, что пара разошлась, а теперь новости подтвердились.

Тарас Цимбалюк Фото: Тарас Цимбалюк/Instagram

Напомним, героем 13-го сезона "Холостяка" был ветеран и писатель Александр "Терен" Будько. Его избранницей стала волонтер Инна Белень, однако блогер Елена Мандзюк недавно заявила, что на самом деле отношений между ними не было.

Также Фокус писал о мыслях Тараса Цимбалюка относительно третьей женитьбы. Актер, находясь в отношениях со Светланой Готочкиной, не спешил делать серьезных шагов.