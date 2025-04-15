"А отношений нет!": блогерша Мандзюк обвинила победительницу "Холостяка" Белень во лжи (видео)

Украинская блогерша Елена Мандзюк раскрыла правду о шоу "Холостяк", в частности, о последнем сезоне с ветераном Александром "Тереном" Будько. По словам Мандзюк, между "холостяком" и победительницей проекта не было романтических отношений, а Инна Белень лишь делала вид, что они разошлись.

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Об этом звезда сети рассказала в интервью Алине Доротюк, которое вышло 15 апреля.

Елена Мандзюк рассказала о дружбе с Александром "Тереном" и шоу "Холостяк"

Мандзюк призналась, что виделась с главным героем 13-го сезона шоу "Холостяк" чаще, чем он с Белень. По словам подруги Александра, вся эта история об их отношениях и разрыве — лишь выдумка.

"Канал СТБ просто делает ужасные вещи с главными героями и со всем, что они создают. Я на них обижена. Александр не может это сказать. Я могу", — заявила Елена.

В частности, блогерша сказала, что ветеран "использован и выброшен" после проекта. Александру навязали необходимый образ, а отношений с Инной Белень на самом деле не было.

"Эти отношения с победительницей, в которых он не был… Он в них не был! Я знаю, я видела Сашу чаще, чем он виделся с победительницей. Я понимаю, какие я серьезные вещи говорю, но это говорю их я, потому что я видела это со стороны", — отметила Мандзюк.

Более того, блогерша была шокирована тем, что в сети устроила Инна Белень.

"Я видела, что с Сашей сделали после типа расставания! Отношений, которых не было! Как вела себя победительница, как она играла жертву: "Я так страдаю, мне так тяжело из-за расхода, Саша то сказал". А отношений нет!" Такая актриса, я просто вообще в шоке сидела", — вспомнила Елена.

После того, как блогерша увидела обратную сторону популярных шоу, она сама теперь не хочет участвовать в таком.

Между тем с Александром они только хорошие друзья, несмотря на слухи в сети о романе после их совместного видео в украинских свадебных нарядах.

Александр "Терен" и Елена Мандзюк

Пока реакции главных героев 13-го "Холостяка" на слова Мандзюк нет.

Расставание "Терена" и Белень

После официального объявления о новом статусе украинского ветерана и его избранницы в начале в сети началось оживленное обсуждение и даже хейт в сторону "Терена". Подписчики Инны Белень, по словам героя "Холостяка", начали проклинать его, обвиняя в расставании. Впоследствии ветеран сказал, что Белень скрывает сторис и игнорирует его.

Напомним, Инне Белень начали приписывать роман с певцом Вадимом Олейником. Впрочем, впоследствии она опровергла это.

Также Фокус писал о том, что Инна Белень, по ее словам, на проекте влюбилась в Александра "Терена" и "обожглась". Она рассказала, что уже выстроила свой "идеальный сценарий".