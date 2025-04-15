"А стосунків нема!": блогерка Мандзюк звинуватила переможницю "Холостяка" Бєлєнь у брехні (відео)

Українська блогерка Олена Мандзюк розкрила правду про шоу "Холостяк", зокрема, про останній сезон з ветераном Олександром "Тереном" Будьком. За словами Мандзюк, між "холостяком" та переможницею проєкту не було романтичних стосунків, а Інна Бєлєнь лише вдавала, що вони розійшлися.

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Про це зірка мережі розповіла в інтервʼю Аліні Доротюк, яке вийшло 15 квітня.

Олена Мандзюк розповіла про дружбу з Олександром "Тереном" та шоу "Холостяк"

Мандзюк зізналася, що бачилася з головним героєм 13-го сезону шоу "Холостяк" частіше, аніж він з Бєлєнь. За словами подруги Олександра, уся ця історія про їхні стосунки і розрив — лише вигадка.

"Канал СТБ просто робить жахливі речі з головними героями і зі всім, шо вони створюють. Я на них ображена. Олександр не може це сказати. Я можу", — заявила Олена.

Зокрема, блогерка сказала, що ветеран "використаний та викинутий" після проєкту. Олександру навʼязали необхідний образ, а стосунків з Інною Бєлєнь насправді не було.

"Ці стосунки з переможницею, в яких він не був… Він у них не був! Я знаю, я бачила Сашу частіше, ніж він бачився з переможницею. Я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, бо я бачила це зі сторони", — зазначила Мандзюк.

Ба більше, блогерка була шокована тим, що в мережі влаштувала Інна Бєлєнь.

"Я бачила, що з Сашею зробили після типу розставання! Стосунків, яких не було! Як поводилася переможниця, як вона грала жертву: "Я так страждаю, мені так важко через розхід, Саша те сказав". А стосунків нема! Така акторка, я просто взагалі в шоці сиділа", — пригадала Олена.

Після того, як блогерка побачила зворотню сторону популярних шоу, вона сама тепер не хоче брати участі в такому.

Тим часом з Олександром вони лише добрі друзі, попри чутки в мережі про роман після їхнього спільного відео в українському весільному вбранні.

Олександр "Терен" та Олена Мандзюк

Наразі реакції головних героїв 13-го "Холостяка" на слова Мандзюк немає.

Розставання "Терена" та Бєлєнь

Після офіційного оголошення про новий статус українського ветерана та його обраниці на початку в мережі почалося жваве обговорення та навіть хейт у бік "Терена". Підписники Інни Бєлєнь, за словами героя "Холостяка", почали проклинати його, звинуваючи в розставанні. Згодом ветеран сказав, що Бєлєнь приховує сторіс та ігнорує його.

Нагадаємо, Інні Бєлєнь почали приписувати роман зі співаком Вадимом Олійником. Втім, згодом вона спростувала це.

Також Фокус писав про те, що Інна Бєлєнь, за її словами, на проєкті закохалася в Олександра "Терена" та "обпеклася". Вона розповіла, що вже вибудувала свій "ідеальний сценарій".