"Не очікувала": Бєлєнь емоційно підбила підсумки стосунків з "Тереном"

Про роман українського ветерана Олександра "Терена" та Інни Бєлєнь офіційно стало відомо лише близько місяця тому. За цей час пара публічно посварилася і вже оголосила про розрив.

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Харківська волонтерка Інна Бєлєнь розставила всі крапки над "і" в розриві з Олександром "Тереном" та пообіцяла не повертатися до цієї теми. Своїми думками переможниця шоу "Холостяк" поділилася в Instagram.

Після офіційного оголошення про новий статус українського ветерана та його обраниці в мережі почалося жваве обговорення та навіть хейт у бік "Терена". Підписники Інни Бєлєнь, за словами героя "Холостяка", почали проклинати його, звинуваючи в розставанні. Згодом ветеран сказав, що Бєлєнь приховує сторіс та ігнорує його.

На цю заяву відреагувала сама переможниця шоу. Бєлєнь записала відео, у якому не приховувала емоцій та розплакалася.

"Те, що зараз відбувається на просторах інтернету — чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке в нас було на проєкті, коли вся країна дивилася за тим, яка казка може бути,і коли після ми реально намагалися будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто…" — почала своє звернення волонтерка.

За словами Інни, у неї "звʼязані руки", адже вона не хоче публічно сперечатися з ветераном війни, який втратив ноги на фронті.

Інна Бєлєнь

Зокрема, Інна Бєлєнь заперечила заяви про те, що приховувала свої сторіс від "Терена".

"Чого я буду приховувати сторі, де я проводжу донації, де я скидую гроші на підтримку ЗСУ? Я взагалі не розумію, як я можу приховувати від нього сторіс, по-перше, це дуже тупо, по-друге, я завжди його підтримувала, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якою я хотіла побудувати стосунки", — зізналася переможниця "Холостяка".

Окрім цього, Бєлєнь уперше назвала умову, за якої вона готова повністю видалити соцмережі. За словами Інни, вона хоче поринути в сімейне життя, виховуючи дітей та маючи чоловіка, який буде її захищати, любити та поважати.

Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь Фото: СТБ

"На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз: дякую велике за все, що було між нами, дякую за все, за позицію, за захист. І, я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему", — підсумувала Інна Бєлєнь історію з "Тереном".

Нагадаємо, Олександр "Терен" та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розрив.

Також Фокус писав про публічну сварку Інни Бєлєнь та Олександра "Терена" через українську мову.