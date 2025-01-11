"Мені боляче": переможниця "Холостяка" Бєлєнь відреагувала на сварку з Олександром "Тереном" через мову

Пара, яка тільки нещодавно оприлюднила свій роман, публічно посварилася. Інна Бєлєнь захистила людей, які досі переходять на українську мову, що не підтримав її хлопець-ветеран.

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Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Бєлєнь прокоментувала сварку зі своїм хлопцем, ветераном Олександром "Тереном" Будько через українську мову. У телеграм-каналі волонтерка відреагувала на скандал, який спровокували її висловлювання в інтервʼю Славі Дьоміну.

Бєлєнь, яка родом із Харкова, зазначила, що не розуміє людей, які критикують російськомовних, і зізналася, що інколи використовує русизми.

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"Якщо ще харків'ян грузити, що мова не така, то блін, ну камон. Давайте все-таки залишатися людяними", — зазначила дівчина "Терена", на що сам ветеран відреагував негативно.

"Сьогодні я побачила, як легко можна перекрутити чиїсь слова й створити хвилю агресії. Те, що я намагалася донести, було спотворено, і тепер це стало підставою для несправедливих нападів. Я завжди виступаю за українську мову та підтримую її розвиток. Проте, будь-які ідеї, навіть правильні, не мають впроваджуватися через осуд чи примус. Перекручування моїх слів боляче вразило мене, але я дякую тим, хто розуміє. І я бажаю всім таких стосунків, у яких ви здатні вирішувати все без залучення сторонніх людей", — написала Інна Бєлєнь у своїх соцмережах.

Інна Бєлєнь відреагувала на скандал з мовою Інна Бєлєнь відреагувала на скандал з мовою

Зокрема, харківʼянка поскаржилася на те, що її коханий публічно це коментував не на її користь.

"Я звикла до позиції, що у відносинах ми разом і в радості, і в горі. Якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма, а вдома ми можемо спокійно поговорити й розібратися, що пішло не так. Те, що зараз відбулося, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою", — написала волонтерка.

Інна додала, що вона завжди підтримує свого обранця.

"Я та людина, на яку він завжди може покластися 24/7. Але зараз мені дуже боляче. Мене це сильно образило, і я відчуваю себе незахищеною. Під його постом зібралося багато агресії та негативних коментарів, яких до його коментарів не було. Це мене сильно вразило", — написала Бєлєнь.

Інна Бєлєнь та Олександр "Терен"

Як на слова Інни Бєлєнь відреагував Олександр "Терен"

Ветеран російсько-української війни обурився через позицію своєї коханої.

"Для мене стала відкриттям позиція моєї дівчини у цьому моменті. Мені було боляче це дізнатися зараз", — написав герой шоу "Холостяк".

"Після поранення це стало для мене ще більш очевидним. Війна не лише відбирає, вона змінює тебе. Мова – це більше, ніж просто слова, це символ боротьби, яку ми ведемо щодня", — вважає "Терен".

Олександр "Терен"

"Холостяка" підтримала журналістка Емма Антонюк.

"Я дякую тобі за принциповість і дуже добре розумію, як болять ці небезпечні загравання з російським насиллям, яке таке різне, таке гібридне", — написала вона.

Нагадаємо, чи планує Інна Бєлєнь вийти заміж за Олександра "Терена".

Також Фокус писав про участь Олександра "Терена" в новому шоу.