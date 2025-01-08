"Знову обирати": Олександр "Терен" розповів про участь у новому шоу після "Холостяка"

Олександра Будько та Інну Бєлєнь запросили на новий телепроєкт через кілька тижнів після закінчення популярного шоу "Холостяк 13". Тепер парі доведеться оцінювати кулінарні шедеври.

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Ветеран російсько-української війни Олександр "Терен" Будько почав брати участь у новому телепроекті лише за кілька тижнів після закінчення популярного шоу "Холостяк 13". Про це він повідомив в Instagram.

Олександр Будько та Інна Бєлєнь беруть участь у шоу "МастерШеф"

"Я думав, що вже все завершилося, тут запросили на "МастерШеф" і знову доводиться обговорювати й обирати... Цього разу страви", — зауважив "Терен".

Разом із ветераном у "МастерШефі" бере участь і 28-річна волонтерка Інна Бєлєнь, переможниця 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк". Вона показала фото з коханим на проєкті.

Олександр Будько та Інна Бєлєнь беруть участь у шоу "МастерШеф"

Бєлєнь каже, що завжди дивилася на шоу з іншого боку екрана й уявляла, як готує страви.

"Але життя підкидає сюрпризи: тепер я на зйомках у ролі судді, ще й у парі з найприємнішим напарником у всіх сенсах", — повідомила вона.

Раніше Інна Білень розповіла деталі спільного життя з Олександром "Тереном". Наразі пара не проживає разом. За словами Білень, обидва бажають мати особистий простір.

Фокус раніше писав, що переможниця шоу і "Холостяк" залишилися у стосунках після проекту. "Терен" говорив про бажання будувати стосунки в атмосфері любові, довіри і тиші.