"Снова выбирать": Александр "Терен" рассказал об участии в новом шоу после "Холостяка"

Александра Будько и Инну Белень пригласили на новый телепроект через несколько недель после окончания популярного шоу "Холостяк 13". Теперь паре предстоит оценивать кулинарные шедевры.

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Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько начал участвовать в новом телепроекте спустя всего несколько недель после окончания популярного шоу "Холостяк 13". Об этом он сообщил в Instagram.

Александр Будько и Инна Белень участвуют в шоу "МастерШеф"

"Я думал, что уже все завершилось, тут пригласили на "МастерШеф" и снова приходится обсуждать и выбирать… На этот раз блюда", — заметил "Терен".

Вместе с ветераном в "МастерШефе" участвует и 28-летняя волонтер Инна Белень, победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк". Она показала фото с любимым на проекте.

Александр Будько и Инна Белень участвуют в шоу "МастерШеф"

Белень говорит, что всегда смотрела на шоу с другой стороны экрана и представляла, как готовит блюда.

"Но жизнь подбрасывает сюрпризы: теперь я на съемках в роли судьи, еще и в паре с самым приятным напарником во всех смыслах", — сообщила она.

Ранее Инна Белень рассказала детали совместной жизни с Александром "Тереном". На данный момент пара не проживает вместе. По словам Белень, оба желают иметь личное пространство.

Фокус ранее писал, что победительница шоу и "Холостяк" остались в отношениях после проекта. "Терен" говорил о желании строить отношения в атмосфере любви, доверия и тишины.