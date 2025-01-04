"Без лишних фильтров и камер": победительница и "Холостяк" остались в отношениях после проекта

По словам Александра "Терена", они с Инной Белень хотят строить отношения в атмосфере любви, доверия и тишины, поэтому отныне будут делиться только тем, что для них обоих будет комфортным.

Related video

Ветеран российско-украинской войны, а также главный герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр Будько с позывным "Терен" после окончания проекта остается в отношениях с его победительницей волонтеркой из Харькова Инной Белень. Об этом сообщил сам Александр во время постшоу, которое транслировал телеканал "СТБ", пишет "УНИАН".

"Есть воодушевление и время любить и развиваться. Буду откровенным, я не жалею об участии в шоу. Это приключение, которое дало понимание себя и женщин. И дало то, что я искал. Пришло убеждение, что в отношениях должны вкладываться два человека", — сказал "Терен".

Он также подчеркнул, что война не мешает строить отношения, а наоборот побуждает к этому.

"В это сложное время, когда война, когда гибнут люди, нам нужно создавать семьи и рожать детей", — отметил Александр.

"Терен" и Инна Беленькая Фото: СТБ

Во время разговора с ведущим проекта Григорием Решетником "Терен" вместе с Инной Белень признались, что поскольку само шоу снимается заранее, то несколько месяцев после завершения съемок им пришлось скрывать свои отношения от общественности.

"После проекта выйти в свет было трудно. Нам нужно было быть незаметными. Вместе не удается жить. Пока кочевание такое из одной квартиры в другую. Мы кайфуем вместе", — отметила парочка.

Для того, чтобы наладить совместную жизнь Инна переехала из Харькова в Киев, где живет Александр.

"Я счастлив, что мы нашли друг друга", — подчеркнул "Терен".

Кроме того, в промо ролике ветеран и волонтер обнимаются и целуются возле новогодней елки.

На своей странице в Instagram Александр отметил, что их личная жизнь не будет под прицелом камер и они будут сохранять приватность.

"Мы решили сохранить нашу историю немного более приватной, оставив самые важные моменты только для нас. Мы хотим жить настоящей жизнью, без лишнего фильтра и камер, строить наши отношения в атмосфере любви, доверия и тишины. Мы не исчезаем, но отныне будем делиться только тем, что для нас обоих будет комфортным", — написал "Терен".

Напомним, 27 декабря стало известно, что победительницей 13-го сезона шоу "Холостяк" стала Инна Белень.

30 декабря интервьюер Алина Доротюк заявила, что во время съемок реалити-шоу "Холостяк" значительное влияние на 80% развития сюжета имеет сценарий.