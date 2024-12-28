Инна Белень победила в Холостяк-13: памятные моменты шоу и изменения в жизни (фото)

Самое сильное волнение произошло в вечер первого появления на "Холостяк 2024", рассказала Инна Белень, которая присоединилась к шоу позже других девушек.

Related video

Харьковчанка и волонтер Инна Белень, которую Александр Терен назвал победительницей шоу "Холостяк 2024", объяснила, что больше всего в мужчинах она не воспринимает абьюз и пренебрежение. В своем избраннике девушка ожидает увидеть поддержку и ответственность. О том, какие черты привлекли Инну в Терене и как изменилась ее жизнь после шоу, рассказали на портале "Люкс FM".

Холостяк 2024 финал 13 сезона — что говорит Белень о Терене

Белень коротко ответила на серию вопросов об участии в шоу и о жизни после победы в финале 13 сезона Холостяк 2024. По ее словам, самым запоминающимся моментом было получение первой розы от Александра Терена. Девушка вспомнила, что присоединилась к съемкам позже других участниц, не видела, как все происходит, и поэтому событие ее взволновало.

"Неужели это все по-настоящему? Неужели я действительно участвую в этом проекте?" — привели журналисты слова участницы.

Также Белень ответила на вопрос, какая черта больше всего нравится в мужчине, который выбрал ее среди почти 20 участниц. По ее словам — это "сознательность и патриотизм". Кроме того, она заметила в Терене харизму и уверенность в себе, а также зрелость и ответственность. В одном из предыдущих ответов девушка описала идеального мужчину. Среди его черт — ощущение, что на него можно положиться, заботливость, защищенность и спокойствие.

"Для меня абсолютным табу являются любые проявления абьюза или пренебрежения, равнодушие и отсутствие поддержки", — сказала Белень.

Холостяк 2024 — Александр Терен и Инна Белень Фото: СТБ

Победительница Холостяка 2024 — о жизни после шоу и общих впечатлениях

Победительница 13 сезона Холостяка поделилась мыслями относительно ощущений, которые имеет после шоу "Холостяк 2024". Инна Белень сравнила жизнь после шоу с компьютерной игрой, в которой она перешла на следующий более высокий уровень. Она описала, какие именно изменения почувствовала. Во-первых, ситуация вокруг сильно изменилась и она должна к ней адаптироваться. Во-вторых, кроме изменений в целом, жизнь усложнилась, появилось новое внимание, вызовы и поэтому следует по-новому реагировать на привычные вещи. Белень сказала, что почувствовала себя другим человеком после Холостяка-2024 и финала 13 сезона.

"Не совсем понимаешь, что происходит вокруг. В общем, это интересно и сложно одновременно", — заявила избранница Александра Терена.

Журналисты поинтересовались также, происходили ли события на шоу исключительно по сценарию. Девушка объяснила, что достаточно темпераментная и поэтому не подчинилась бы никаким указаниям. Кроме того, она отметила, что участницы просто не смогли бы выучить столько страниц текста.

"И вы серьезно думаете, мы бы столько текста выучили? Да мы даже без сценария прекрасно справлялись", — сказала участница шоу СТБ.

Страница Instagram Инны Белень приватная, поскольку участница шоу "Холостяк-13" скрыла от публики свою личную жизнь. Также нет сообщений Терена в соцсети. Между тем в соцсетях проекта СТБ указывается, что финал 13 сезона посмотрели рекордные 3 млн зрителей (ориентировочно, каждый десятый украинец).

Холостяк 2024 — СТБ о финале 13 сезона Фото: Скриншот

Отметим, Холостяк 2024 финал 13 сезона показали 27 декабря 2024 года. До финала дошли две участницы — 29-летний волонтер из Харькова Инна Белень и 24-летний таролог Анастасия Юзьвак. Участницы познакомились с матерью Александра Терена и после этого он объявил, что победу в борьбе за его благосклонность одержала харьковчанка.

Напоминаем, Александр Терен объяснил, действительно ли хочет иметь пятерых детей, которые он заявил во время шоу Холостяк-13.