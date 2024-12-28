Інна Бєлєнь перемогла в Холостяк-13: пам'ятні моменти шоу та зміни у житті (фото)

Найсильніше хвилювання відбулось у вечір першої появи на "Холостяк 2024", розповіла Інна Бєлєнь, яка приєдналась до шоу пізніше за інших дівчат.

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Харків'янка та волонтерка Інна Бєлєнь, яку Олександр Терен назвав переможницею шоу "Холостяк 2024", пояснила, що найбільше в чоловіках вона не сприймає аб'юз та зневагу. У своєму обранці дівчина очікує побачити підтримку та відповідальність. Про те, які риси привабили Інну в Терені та як змінилось її життя після шоу, розповіли на порталі "Люкс FM".

Холостяк 2024 фінал 13 сезону — що каже Бєлєнь про Терена

Бєлєнь коротко відповіла на серію питань про участь в шоу і про життя після перемоги у фіналі 13 сезону Холостяк 2024. З її слів, найбільше пам'ятним моментом було отримання першої троянди від Олександра Терена. Дівчина згадала, що приєдналась до зйомок пізніше за інших учасниць, не бачила, як все відбувається, і тому подія її схвилювала.

"Невже це все по-справжньому? Невже я дійсно беру участь у цьому проєкті?" — навели журналісти слова учасниці.

Також Бєлєнь відповіла на питання, яка риса найбільше подобається в чоловіку, який обрав її серед майже 20 учасниць. З її слів — це "свідомість та патріотизм". Крім того, вона помітила в Терені харизму та впевненість у собі, а також зрілість та відповідальність. У одній з попередніх відповідей дівчина описала ідеального чоловіка. Серед рис, які він повинен мати, — відчуття, що на нього можна покластись, турботливість, захищеність та спокій.

"Для мене абсолютним табу є будь-які прояви аб’юзу чи зневаги, байдужість та відсутність підтримки", — сказала Бєлєнь.

Холостяк 2024 - Олександр Терен та Інна Бєлєнь Фото: СТБ

Переможниця Холостяка 2024 — про життя після шоу та загальні враження

Переможниця 13 сезону Холостяка поділилась думками щодо відчуттів, які має після шоу "Холостяк 2024". Інна Бєлєнь порівняла життя після шоу з комп'ютерною грою, в якій вона перейшла на наступний вищий рівень. Вона описала, які саме зміни відчула. По-перше, ситуація навколо сильно змінилась і вона провинна до неї адаптуватись. По-друге, крім змін в цілому, життя ускладнилось, з'явилась нова увага, виклики і тому слід по-новому реагувати на звичні речі. Бєлєнь сказала, що відчула себе іншою людиною після Холостяка-2024 і фіналу 13 сезону.

"Не зовсім розумієш, що відбувається навколо. Загалом, це цікаво і складно водночас", — заявила обраниця Олександра Терена.

Журналісти поцікавились також, чи події на шоу відбувались виключно за сценарієм. Дівчина пояснила, що досить темпераментна і тому не підкорилася б ніяким вказівкам. Крім того, вона зауважила, що учасниці просто не змогли б вивчити стільки сторінок тексту.

"І ви серйозно думаєте, ми б стільки тексту вивчили? Та ми навіть без сценарію прекрасно справлялись", — сказала учасниця шоу СТБ.

Сторінка Instagram Інни Бєлєнь приватна, оскільки учасниця шоу "Холостяк-13" приховала від публіки своє особисте життя. Також немає дописів Терена в соцмережі. Тим часом у соцмережах проєкту СТБ вказується, що фінал 13 сезону подивились рекордні 3 млн глядачів (орієнтовно, кожен десятий українець).

Холостяк 2024 - СТБ про фінал 13 сезону Фото: Скриншот

Зазначимо, Холостяк 2024 фінал 13 сезону показали 27 грудні 2024 року. До фіналу дійшли дві учасниці — 29-річна волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь та 24-річна тарологиня Анастасія Юзьвак. Учасниці познайомились з матір'ю Олександра Терена і після цього він оголосив, що перемогу у боротьбі за його прихильність здобула харків'янка.

Нагадуємо, Олександр Терен пояснив, чи дійсно хоче мати п'ятьох дітей, які він заявив під час шоу Холостяк-13.