"Приймеш цю обручку?": стала відома переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк"

Матір головного холостяка Олександра зазначила, що одна з дівчат вже готова до подружнього життя з її сином, а ось інша ще "не доросла до того, щоб бути дружиною".

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Український військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Олександр Будько з позивним "Терен" зробив остаточний вибір та обрав переможницею 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інну Бєлєнь з Харкова. Про це пише NV.

"Я закохуюся. Ти приймеш цю обручку? Видихай", — звернувся Олександр до Інни під час церемонії вручення троянд.

В останньому дев'ятому випуску шоу Олександр знайомив двох дівчат-фіналісток зі своїми батьками, близькими та друзями.

Знайомство з батьками холостяка Фото: Скриншот

Першою з батьками, товаришем і двоюрідною сестрою "Терена" познайомилася 28-річна волонтерка і перекладачка німецької мови Інна Бєлєнь.

Мама Олександра Ольга Григорівна влаштувала для Інни "допит", але учасниця не розгубилася.

"У мене немає рожевих окулярів. Відчувала, що я трішечки на допиті. Ну це нормально, я думаю, що пройшла його на відмінно", — сказала Інна.

Матір Олександра також визнала, що Інна готова до спільного життя з її сином.

Інша фіналістка — 23-річна Анастасія Юзьвак, яка шість років прожила в Англії, під час знайомства з батьками Олександра чесно зізналася, що спершу подала заявку на шоу, а вже потім оголосили, хто стане головним героєм проєкту.

"У мене рівень поваги до Саші — 100%. Я не хочу впливу мами Олександра на стосунки. Мені здається, я змогла знайти підхід до мами", — сказала Анастасія.

"Дитяча наївність. Вона не доросла до того, щоб бути дружиною. Але може, мені здалося", — прокоментувала спілкування з Анастасією матір "Терена" Ольга Григорівна.

Крім того, на фінальному побаченні Олександр з Інною малювали на тілах одне одного, а з Анастасією — політали в аеротрубі.

Зрештою "Терен" зробив вибір на користь Інни Бєлєнь.

Олександр та Інна Бєлєнь Фото: Інстаграм

Нагадаємо, 21 грудня після знайомства зі своїми батьками стали відомі фіналістки шоу "Холостяк".

У грудні колишня учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Вероніка Дорошко розповіла, що саме забороняли жінкам під час знімання проєкту.