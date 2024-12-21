Познайомився з батьками та вигнав з проєкту: стали відомі фіналістки шоу "Холостяк"

Знайомство з батьками однієї з учасниць було під загрозою через російський обстріл Харкова напередодні зйомок. Дівчина, яка покинула шоу перед фіналом, була дуже цим засмучена.

Related video

У восьмому епізоді реаліті-шоу "Холостяк", яке вийшло в етер 20 грудня, визначились дві учасниці, які потрапили до фіналу та змагатимуться за серце головного героя — ветерана російсько-української війни Олександра Будька з позивним "Терен". Про це пише "Телеграф".

У восьмій серії шоу троє дівчат — Юстина Багай, Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак — знайомили Олександра зі своїми батьками, близькими людьми та друзями:

Юстина, яка закінчила навчання у Польщі, запросила Терена у Броди Львівської області;

Анастасія, яка багато років живе за кордоном, — у Збараж на Тернопільщині;

знайомство з родиною Інни відбулось у Київській області, оскільки напередодні зйомок Харків зазнав серйозних обстрілів.

На церемонії вручення троянд Олександр Терен попрощався саме з Юстиною Багай з Львівщини, чим дівчина була дуже засмучена.

Юстина Багай Фото: Інстаграм

"Мені все одно, коли я піду. То було не про то. Це шоу про любов. Все, що я тут пережила – це не прикол. Чому так болить?", — сказала Юстина.

Вона додала, що все буде добре і вдячна Олександру за те, чого він її навчив.

Хто потрапив до фіналу "Холостяка" та що про них відомо

Отже, до фіналу увійшли двоє дівчат, яких Олександр наступного тижня познайомить зі своїми батьками та близькими:

Анастасія Юзьвак — 24 роки, таролог, астролог. Викладач кундаліні йоги. Коли батько Анастасії переживав життєву кризу, вона вирішила підтримати його, пояснивши причини його стану та способи впоратися з цим. За словами Насті, це допомогло чоловікові.

Анастасія Юзьвак Фото: Інстаграм

Інна Бєлєнь — 28 років, займається бізнесом та волонтерством. Переганяла автомобілі з Європи для ЗСУ, передавала військовим рації, тепловізори та генератори. Пройшла підготовку у спецпідрозділі ГУР МО України "Кракен".

Інна Бєлєнь Фото: Інстаграм

Фінал реаліті-шоу відбудеться 27 грудня і саме тоді стане відомо, хто з дівчат переможе у проєкті.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Фокусу учасниця "Холостяка" Катерина Лозовицька розповіла про життя після проєкту.

У грудні колишня учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Вероніка Дорошко розповіла, що саме забороняли жінкам під час знімання проєкту.