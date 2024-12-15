"Це складно": ексучасниця "Холостяка" розповіла, яке правило хотіла порушити

За словами Вероніки Дорошко, з восьмої ранку до пізньої ночі дівчатам постійно було чим зайнятися. Вони або ходили на побачення, або виконували завдання, або підбирали одяг.

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Колишня учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" Вероніка Дорошко розповіла, що саме забороняли жінкам під час зйомок проєкту. Арт-терапевтка дала інтервʼю "РБК-Україна".

Виявилося, що учасниці "Холостяка" не могли взяти із собою телефони та книжки.

"Нічого не можна було. Хоча ми взяли, звісно, з собою, але це все залишилося на каналі. Мої метафоричні карти, умовно кажучи, чи ще щось. Це забрали, пояснюючи це тим, що ми маємо бути ввімкнені в робочий процес. Ми ж не будемо комунікувати одна з одною, якщо одна з нас пішла читати, інша в телефоні", — зазначила одна з жінок, які боролися за серце ветерана Олександра "Терена".

Натомість учасниці "Холостяка" медитували, займались пілатесом, а поруч з будинком, де проходили зйомки, був ліс.

"Психологічно це складно. Мені хотілося порушувати це правило, звісно. Ну, тому, мабуть, такі емоції справжні потім на камеру, тому що ми всі мали можливість їх проживати, прокрутити протягом усіх цих днів", — розповідає Вероніка Дорошко, яка покинула проєкт у 5-му випуску.

Вероніка Дорошко та Олександр "Терен" Будько

До того ж, деякі випуски були настільки емоційними, що в дівчат і не залишалося би часу для гаджетів. А про, наприклад, повітряну тривогу повідомляли редактори проєкту, у яких при собі були телефони з інтернетом.

"Без телефону перший тиждень був в принципі непомітним, чесно кажучи, тому що перший тиждень він був дуже насичений новими людьми, новими подіями. І якщо ми першу вечірку знімали дві доби, там, звісно, не до телефона було. Вона лише здається, що в тебе багато вільного часу і ти можеш сидіти в телефоні. Але на проекті такої можливості не було", — розповіла Вероніка.

Вероніка Дорошко

Також, за словами арт-терапевтки, з восьмої ранку до пізньої ночі дівчатам постійно було чим зайнятися. Вони або ходили на побачення, або виконували завдання, або підбирали одяг.

"Тому швидко звикли, але все одно складно в тому, що ти не можеш виговоритися не чужій людині, як-от дівчатам. Ми одна одній чужими були", — сказала учасниця "Холостяка".

Нагадаємо, Олександр "Терен" різко відреагував на чутки про те, як він втратив ноги.

Також Фокус писав про те, як "холостяк" Олександр Будько розповів про свої останні стосунки.