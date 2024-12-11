"Мав би подати до суду": "холостяк" Олександр "Терен" відповів на чутки про те, як він втратив ноги

Психологиня Олена Шпундра припустила, що насправді воїн отримав поранення не 24 серпня і будучи у стані алкогольного спʼяніння. Олександр "Терен" різко відреагував на такі заяви, показавши довідку та спростувавши чутки, що він не спілкується зі своїми побратимами.

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Український військовий та учасник 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько відповів на чутки про те, як саме він втратив ноги. Про це ветеран розповів у своєму Instagram.

""Я десь не там чи не тоді втратив ноги.." Я вже звик до обговорень своїх "редфлегів" та стосунків в "Холостяку". Я приймаю критику та чужі судження щодо своїх особистих якостей чи рішень. Проте, є теми та коментарі, які я не буду толерувати — служби, українського війська, досвіду поранення і втрат. Вони не можуть ставати темами фейків, смакувань та брудних фантазій", — написав Олександр "Терен", відповівши на відео психологині Олени Шпундри, у якому та озвучила теорію, начебто "холостяк" отримав поранення не 24 серпня і будучи напідпитку.

"Я ніколи не думав, що доведеться виправдовуватися, як і при яких обставинах я отримав своє поранення. Проте реальність як вона є. Ось як на відео в каруселі, особа з сумнівною репутацією, задля очорнення образу ветерана і військових в цілому ("всі пʼють на фронті") бере і поливає брудом. Так ось наступне фото-доказ, де, коли і яке я отримав поранення", — додав Олександр, показавши відповідний документ.

Олександр "Терен"

Зокрема, ветеран відповів на чутки про те, що він не спілкується зі своїми побратимами.

"Збори, спілкування, відвідини батьків загиблих це те, що я робив протягом всього часу. Нажаль найближчі мої люди загинули і можливість спілкуватися з ними маю лише в своїй голові", — написав "Терен".

За словами Олександра, він міг би подати до суду за публічний наклеп, проте використає цей час на більш корисні справи.

Як Олександр "Терен" отримав поранення

На початку повномасштабного вторгнення уродженець Рівного долучився до українського війська. 24 серпня 2022 року внаслідок ворожого обстрілу він втратив обидві ноги. З часом лікарі встановили протези українському воїну, а він своєю чергою навчає громадян бути свідомими проблем людей з інвалідністю на своєму YouTube-каналі в проєкті "Відвал ніг".

"Без перебільшення в цей день, два роки тому, мене могло не стати, натомість не стало лише дві ноги. Проте я не втратив, а здобув! Здобув незалежність, свою внутрішню, свою безмежну та неосяжну! Задля такої ж незалежності своєї держави я пішов до війська. Часу думати не було, лише бажання, що залишилося незмінним — вибороти повноцінну свободу України та її громадян", – написав Олександр 24 серпня 2024 року.

Олександр "Терен"

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" покинула проєкт посеред тижня.

Також Фокус писав про те, як Олександр Будько розповів про свої останні стосунки.