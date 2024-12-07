Учасниця "Холостяка" покинула проєкт посеред шоу: що стало причиною і як вона звинуватила Терена

Учасниця "Холостяка 2024" Вікторія Клочко несподівано залишила проєкт через особисті розчарування і конфлікт із головним героєм. Вона звинуватила Олександра Терена у відсутності уваги в день її народження, але пізніше зізналася, що справжньою причиною стало щось інше.

У п'ятницю, 6 грудня, на телеканалі СТБ вийшов шостий епізод популярного реаліті-шоу "Холостяк 2024". Однак випуск відзначився несподіваною подією — одна з учасниць, Вікторія Клочко, вирішила покинути проект посеред тижня. Своє рішення вона пояснила невдоволенням поведінкою головного героя, Олександра "Терена" Будька, який не запросив її на побачення в день народження. Про це повідомили в Instagram-акаунті телеканалу СТБ.

Скандальне звернення та реакція Холостяка

Олександр, подивившись відеозвернення Вікторії, був явно роздратований і не приховував свого обурення. Щоб прояснити ситуацію, він особисто зателефонував дівчині.

Фото: Скриншот

Раніше на честь дня народження учасниці холостяк відправив їй подарунок — книгу і букет квітів, що, на думку Вікторії, виявилося недостатньо особистим жестом. Вона розраховувала на зустріч з Олександром, а відсутність уваги вважала ігноруванням своїх очікувань. У своєму відеозверненні дівчина заявила, що її потреби не були задоволені, після чого швидко зібрала речі і поїхала додому.

Справжня причина відходу

У телефонній розмові з Олександром Вікторія розкрила справжню причину свого рішення. Виявилося, що справа не тільки в холостяку: дівчина була засмучена через особисті проблеми. Вона розповіла, що її плани на купівлю автомобіля зруйнувалися через банкрутство компанії, з якою вона співпрацювала, що залишило її без грошей і мрії.

Історія стосунків Вікторії та Терена

Варто зазначити, що Вікторія була однією з найяскравіших учасниць сезону. Саме з нею в Олександра стався перший поцілунок у рамках шоу. Незважаючи на те, що дівчина раніше заявила, що поки що не готова мати дітей, що було важливим для Терена, холостяк залишив її в проєкті, зізнавшись, що відчуває до неї сильну симпатію.

Фото: Скриншот

Однак особисті переживання і розчарування виявилися сильнішими, і Вікторія прийняла рішення завершити свою участь у проекті.

Нагадаємо, у п'ятому випуску 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" проєкт покинула SMM-менеджер Ксенія Щербач. Вона розповіла, що після церемонії вручення троянд учасницям, які вибули, не дають можливості попрощатися з іншими дівчатами і стежать, щоб вони не спілкувалися, щоб зберегти інтригу на проєкті