Участница "Холостяка" покинула проект посреди шоу: что стало причиной и как она обвинила Терена

Участница "Холостяка 2024" Виктория Клочко неожиданно покинула проект из-за личных разочарований и конфликта с главным героем. Она обвинила Александра Терена в отсутствии внимания в день ее рождения, но позже призналась, что истинной причиной стало нечто другое.

В пятницу, 6 декабря, на телеканале СТБ вышел шестой эпизод популярного реалити-шоу "Холостяк 2024". Однако выпуск отметился неожиданным событием — одна из участниц, Виктория Клочко, решила покинуть проект посреди недели. Свое решение она объяснила недовольством поведением главного героя, Александра "Терена" Будько, который не пригласил ее на свидание в день рождения. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте телеканала СТБ.

Скандальное обращение и реакция Холостяка

Александр, посмотрев видеообращение Виктории, был явно раздосадован и не скрывал своего возмущения. Чтобы прояснить ситуацию, он лично позвонил девушке.

Фото: Скриншот

Ранее в честь дня рождения участницы холостяк отправил ей подарок — книгу и букет цветов, что, по мнению Виктории, оказалось недостаточно личным жестом. Она рассчитывала на встречу с Александром, а отсутствие внимания посчитала игнорированием своих ожиданий. В своем видеообращении девушка заявила, что ее потребности не были удовлетворены, после чего быстро собрала вещи и уехала домой.

Настоящая причина ухода

В телефонном разговоре с Александром Виктория раскрыла истинную причину своего решения. Оказалось, что дело не только в холостяке: девушка была расстроена из-за личных проблем. Она рассказала, что ее планы на покупку автомобиля рухнули из-за банкротства компании, с которой она сотрудничала, что оставило ее без денег и мечты.

История отношений Виктории и Терена

Стоит отметить, что Виктория была одной из самых ярких участниц сезона. Именно с ней у Александра случился первый поцелуй в рамках шоу. Несмотря на то, что девушка ранее заявила, что пока не готова иметь детей, что было важным для Терена, холостяк оставил ее в проекте, признавшись, что испытывает к ней сильную симпатию.

Фото: Скриншот

Однако личные переживания и разочарования оказались сильнее, и Виктория приняла решение завершить свое участие в проекте.

Напомним, в пятом выпуске 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" проект покинула SMM-менеджер Ксения Щербач. Она рассказала, что после церемонии вручения роз выбывшим участницам не дают возможности попрощаться с другими девушками и следят, чтобы они не общались, чтобы сохранить интригу на проекте