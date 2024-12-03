"Не дают попрощаться": экс-участница "Холостяка" раскрыла, что происходит после церемонии роз

Девушки, которые не получили розу от Александра "Терена", сразу после церемонии переводят в другой отель. Правила шоу запрещают участницам общаться с теми, кто выбыл.

В пятом выпуске 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" проект покинула SMM-менеджер Ксения Щербач. Ветеран войны Александр Будько "Терен" не вручил девушке розу После церемонии выбывшим участницам не дают возможности попрощаться с другими девушками и следят, чтобы они не общались, чтобы сохранить интригу на проекте, рассказала девушка в интервью "РБК-Украина".

Девушкам, которые не получают розу от Александра, не позволяют попрощаться с другими, рассказала Щербач. После церемонии экс-участниц переводят в другой отель и команда проекта следит, чтобы они не общались с теми, кто еще борется за победу.

"Это часть правил, которые созданы для сохранения интриги и организации процесса. Мы не едем сразу, но находимся отдельно, чтобы каждая из нас могла эмоционально восстановиться и завершить свой путь в проекте", — пояснила Ксения.

Девушка также призналась, что ей было морально непросто осознать, что ее участие в "Холостяке" завершается, однако она старалась принять решение "Терена" с достоинством.

"Конечно, эмоции были, ведь это всегда нелегко — осознавать, что что-то заканчивается. Но я была готова к такому развитию событий и восприняла это как еще один опыт, который поможет мне двигаться дальше", — сказала Щербач.

Сразу после церемонии девушка уделила время себе, чтобы успокоить эмоции и разобраться с чувствами. По ее словам, пережить непростой период ей помогло общение с близкими.

"Я пыталась сфокусироваться на том, что этот этап моей жизни закончился, но впереди еще много нового и интересного", — сказала Ксения.

Напомним, 30 ноября Ксения Щербач рассказала о болезненном прекращении участия в проекте. Она призналась, что уже во время последнего свидания с "Тереном" поняла, что им не удастся построить отношения.

Также Ксения рассказывала, платят ли деньги девушкам за участие в "Холостяке". По ее словам, слухи о "гонорарах" для участниц неправдивы, и девушки приходят на проект ради эмоций, опыта и шанса найти любовь.