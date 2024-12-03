"Не дають попрощатися": ексучасниця "Холостяка" розкрила, що відбувається після церемонії троянд

Дівчат, які не отримали троянду від Олександра "Терена", одразу після церемонії переводять до іншого готелю. Правила шоу забороняють учасницям спілкуватися з тими, хто вибув.

У п'ятому випуску 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" проєкт залишила SMM-менеджерка Ксенія Щербач. Ветеран війни Олександр Будько "Терен" не вручив дівчині троянду Після церемонії вибулим учасницям не дають можливості попрощатися з іншими дівчатами та слідкують, щоб вони не спілкувалися, аби зберегти інтригу на проєкті, розповіла дівчина в інтерв'ю "РБК-Україна".

Дівчатам, які не отримують троянду від Олександра, не дозволяють попрощатися з іншими, розповіла Щербач. Після церемонії ексучасниць переводять до іншого готелю та команда проєкту пильнує, щоб вони не спілкувалися з тими, хто ще бореться за перемогу.

"Це частина правил, які створені для збереження інтриги та організації процесу. Ми не їдемо одразу, але перебуваємо окремо, щоб кожна з нас могла емоційно відновитися і завершити свій шлях у проєкті", — пояснила Ксенія.

Дівчина також зізналася, що їй було морально непросто усвідомити, що її участь у "Холостяку" завершується, проте вона намагалася прийняти рішення "Терена" з гідністю.

"Звісно, емоції були, адже це завжди нелегко — усвідомлювати, що щось закінчується. Але я була готова до такого розвитку подій і сприйняла це як ще один досвід, який допоможе мені рухатися далі", — сказала Щербач.

Одразу після церемонії дівчина приділила час собі, щоб заспокоїти емоції та розібратися з почуттями. За її словами, пережити непростий період їй допомогло спілкування з близькими.

"Я намагалася сфокусуватися на тому, що цей етап мого життя закінчився, але попереду ще багато нового й цікавого", — сказала Ксенія.

Нагадаємо, 30 листопада Ксенія Щербач розповіла про болісне припинення участі в проєкті. Вона зізналася, що вже під час останнього побачення з "Тереном" зрозуміла, що їм не вдасться побудувати стосунки.

Також Ксенія розповідала, чи платять гроші дівчатам за участь в "Холостяку". За її словами, чутки про "гонорари" для учасниць неправдиві, й дівчата приходять на проєкт заради емоцій, досвіду та шансу знайти кохання.