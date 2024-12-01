"Не заради цього": ексучасниця шоу Холостяк розповіла, чи платять гроші дівчатам за зйомки

Учасниця 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Ксенія Щербач прокоментувала інформацію про "гонорарну" систему для учасниць проєкту. Вона каже, що дівчата приходять на шоу геть з іншої причини.

Учасниця 13-го сезону шоу "Холостяк" з ветераном війни Олександром Тереном SMM-менеджерка Ксенія Щербач заперечила факт виплати "гонорарів" учасницям реаліті. Про це вона розповіда в інтерв'ю Люкс ФМ.

Дівчина каже, що уявлення багатьох про те, що дівчатам нібито платять кошти за зйомки, є найбільшим стереотипом про шоу, який вона хоче "розвіяти".

"Багато хто думає, що учасницям платять гроші за участь у шоу. Але це абсолютно не так. Ми прийшли на проєкт не заради грошей, а заради емоцій, досвіду і можливості знайти кохання. Участь у шоу — це не робота, це вибір. Кожна з нас вирішила спробувати щось нове, відкритися назустріч стосункам і, можливо, знайти свою людину. Тому я можу точно сказати: на цьому проєкті немає "оплачуваних ролей". Тут усе — про справжні почуття і сміливість бути чесними перед собою", — зізналася Ксенія.

Щербач також назвала причину, чому їй з Олександром Тереном не вдалося побудувати стосунки в умовах реаліті. Дівчина зізналася, що коли покинула проєкт, то цей час для неї був "найскладнішим", адже їй "все здавалося якимось напруженим і незрозумілим".

"Я відчувала, що між нами щось змінилося, на останньому побаченні я вперше відчула, що ми стали чужими одне для одного. Ніби все те тепло, яке було між нами, поступово згасло. У той момент я зрозуміла, що, мабуть, настав час прощатися. Це було сумно, але водночас чесно — і перед собою, і перед ним. Але водночас я відчула і певне полегшення. Адже іноді краще відпустити, ніж триматися за те, що вже вичерпало себе", — прокоментувала ексучасниця 13-го сезону.

Нагадаємо, Фокус писав, як ексучасниця "Холостяка" розповіла про болісне припинення участі в проєкті. За словами Ксенії Щербач, під час останнього побачення з Олександром "Тереном" уже було зрозуміло, що вони віддалилися і нічого не вийде побудувати. Цей досвід дався жінці непросто.

Також ми розповідали про те, що "Терен" не вручив троянду у 5 випуску "Холостяка" двома дівчатам. Наступної пʼятниці глядачі "Холостяка" 13 сезону побачать всього шість учасниць. Адже у 5 випуску проєкт покинуло відразу дві дівчини — Вероніка та Ксенія.