Відчула полегшення: ексучасниця "Холостяка" розповіла про болісне припинення участі в проєкті

За словами Ксенії Щербач, під час останнього побачення з Олександром "Тереном" уже було зрозуміло, що вони віддалилися і нічого не вийде побудувати. Цей досвід дався жінці непросто.

У 5-му випуску 13-го сезону "Холостяка" шоу покинула SMM-фахівчиня Ксенія Щербач. Цей період, коли їй не дісталася троянда від ветерана війни Олександра Будька з позивним "Терен", був вкрай болючим. Про це вона розповіла в коментарі "Люкс ФМ".

За словами дівчини, на останньому побаченні з чоловіком вона відчула, що між ними щось сталося і вони ніби стали чужими одне для одного. Усе те тепло, яке супроводжувало весь проєкт, нібито згасло.

"У той момент я зрозуміла, що, мабуть, настав час прощатися. Це було сумно, але водночас чесно — і перед собою, і перед ним. Але водночас я відчула і певне полегшення. Адже іноді краще відпустити, ніж триматися за те, що вже вичерпало себе", — заявила Ксенія Щербач.

Уже після проєкту дівчина почала отримувати пропозиції про співпрацю і це її дуже надихнуло, адже в неї з'явилася можливість розвиватися в нових напрямках. Разом із цим з'явилася і велика відповідальність, адже багато людей спостерігають за її життям у соціальних мережах і з таким тиском не завжди легко справлятися.

"Я отримую багато підтримки, теплих слів і компліментів від тих, хто вірив у мене під час шоу і продовжує підтримувати зараз. Але є й інший бік медалі — хейт. На жаль, деякі люди вважають, що можуть судити або критикувати, не знаючи мене особисто", — продовжила Ксенія Щербач.

Припинення участi в "Холостяку" було болючим досвідом для SMM-фахівчині, але з часом вона все ж таки навчилася відокремлювати конструктивну критику від негативу без аргументів. Тому дівчина зараз концентрується тільки на хорошому.

Нагадаємо, 30 листопада повідомлялося, кому ще "Терен" не вручив троянду в 5 випуску "Холостяка". Наступної п'ятниці глядачі "Холостяка" 13 сезону побачать лише шість учасниць. Адже напередодні проєкт залишили одразу дві дівчини — Вероніка та Ксенія.