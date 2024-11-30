Почувствовала облегчение: экс-участница "Холостяка" рассказала о болезненном уходе из проекта

По словам Ксении Щербач, во время последнего свидания с Александром "Тереном" уже было понятно, что они отдалились и ничего не получится построить. Этот опыт дался женщине непросто.

В 5-м выпуске 13-го сезона "Холостяка" шоу покинула SMM-специалистка Ксения Щербач. Этот период, когда ей не досталась роза от ветерана войны Александра Будько с позывным "Терен", был крайне болезненным. Об этом она рассказала в комментарии "Люкс ФМ".

По словам девушки, на последнем свидании с мужчиной она почувствовала, что между ними что-то произошло и они будто стали чужими друг для друга. Все то тепло, которое сопровождало весь проект, будто бы угасло.

"В тот момент я поняла, что, видимо, пришло время прощаться. Это было грустно, но одновременно честно – и перед собой, и перед ним. Но в то же время я почувствовала и определенное облегчение. Ведь иногда лучше отпустить, чем держаться за то, что уже исчерпало себя", — заявила Ксения Щербач.

Уже после проекта девушка начала получать предложения о сотрудничестве и это ее очень вдохновило, ведь у нее появилась возможность развиваться в новых направлениях. Вместе с этим появилась и большая ответственность, ведь много людей наблюдают за ее жизнью в социальных сетях и с таким давлением не всегда легко справляться.

"Я получаю много поддержки, теплых слов и комплиментов от тех, кто верил в меня во время шоу и продолжает поддерживать сейчас. Но есть и другая сторона медали – хейт. К сожалению, некоторые люди считают, что могут судить или критиковать, не зная меня лично", — продолжила Ксения Щербач.

Уход из "Холостяка" был болезненным опытом для SMM-специалистки, но со временем она все же научилась отделять конструктивную критику от негатива без аргументов. Поэтому девушка сейчас концентрируется только на хорошем.

Напомним, 30 ноября сообщалось, кому еще "Терен" не вручил розу в 5 выпуске "Холостяка". В следующую пятницу зрители "Холостяка" 13 сезона увидят всего шесть участниц. Ведь накануне проект покинуло сразу две девушки — Вероника и Ксения.