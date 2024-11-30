Минус две участницы: кому "Терен" не вручил розу в 5 выпуске "Холостяка"
В следующую пятницу зрители "Холостяка" 13 сезона увидят всего шесть участниц. Ведь в 5 выпуске проект покинуло сразу две девушки — Вероника и Ксения.
В пятницу, 29 ноября, на украинском телевидении показали пятый выпуск 13 сезона шоу "Холостяк", который снимался в поселке Сходница Львовской области. Фокус рассказывает, кто из девушек покинул проект, а кто продолжает бороться за сердце ветерана войны Александра Будько с позывным "Терен".
В пятом выпуске проект покинуло сразу две девушки:
- Вероника Дорошко (арттерапевт и организатор мероприятий).
По словам "Терена", он почувствовал слишком много претензий от девушки, однако ему не удалось ее лучше узнать.
- Ксения Щербак (SMM).
Холостяку так и не удалось почувствовать к ней каких-то чувств. Он заметил, что на их свидании его "что-то останавливало", что между ними есть "что-то лишнее".
Кто из девушек продолжает бороться за сердце "Терена"?
- Волонтер Инна Белень.
- Тату-мастерица Виктория Клочко.
- Блогер Анастасия Анисимова.
- Студентка Юстина Багай.
- Продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко.
- Таролог Анастасия Юзьвак.
Напомним, участницу "Холостяка" с "Тереном" модель Елизавету Луцюк обвинили в дружбе с российскими моделями. Девушка ответила на хейт в сети и рассказала больше о своей бывшей работе.
Ранее хейту подверглась еще одна участница шоу "Холостяк" блогер Анастасия Анисимова из-за того, что в эфире рассказала о своей группе инвалидности. Девушка имеет болезнь Аддисона, которую также называют надпочечниковой недостаточностью, или "бронзовой болезнью".