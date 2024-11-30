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Стиль жизни

Минус две участницы: кому "Терен" не вручил розу в 5 выпуске "Холостяка"

Холостяк, Терен.
Фото: Соцсети | Холостяк Александр "Терен"

В следующую пятницу зрители "Холостяка" 13 сезона увидят всего шесть участниц. Ведь в 5 выпуске проект покинуло сразу две девушки — Вероника и Ксения.

В пятницу, 29 ноября, на украинском телевидении показали пятый выпуск 13 сезона шоу "Холостяк", который снимался в поселке Сходница Львовской области. Фокус рассказывает, кто из девушек покинул проект, а кто продолжает бороться за сердце ветерана войны Александра Будько с позывным "Терен".

В пятом выпуске проект покинуло сразу две девушки:

  • Вероника Дорошко (арттерапевт и организатор мероприятий).
Холостяк, Вероника, участница Fullscreen
Вероника из "Холостяка"

По словам "Терена", он почувствовал слишком много претензий от девушки, однако ему не удалось ее лучше узнать.

  • Ксения Щербак (SMM).
Холостяк, участница, Ксения Fullscreen
Ксения из "Холостяка"

Холостяку так и не удалось почувствовать к ней каких-то чувств. Он заметил, что на их свидании его "что-то останавливало", что между ними есть "что-то лишнее".

Кто из девушек продолжает бороться за сердце "Терена"?

  • Волонтер Инна Белень.
Холостяк, Инна, участница Fullscreen
Инна из "Холостяка"
  • Тату-мастерица Виктория Клочко.
Холостяк, Вика, участница Fullscreen
Виктория из "Холостяка"
  • Блогер Анастасия Анисимова.
Холостяк, Настя, участница Fullscreen
Анастасия из "Холостяка"
  • Студентка Юстина Багай.
Холостяк, Юстина, участница Fullscreen
Юстина из "Холостяка"
  • Продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко.
Холостяк, Алина, участница Fullscreen
Алина из "Холосятка"
  • Таролог Анастасия Юзьвак.
Холостяк, Настя, участница Fullscreen
Анастасия из "Холостяка"

Напомним, участницу "Холостяка" с "Тереном" модель Елизавету Луцюк обвинили в дружбе с российскими моделями. Девушка ответила на хейт в сети и рассказала больше о своей бывшей работе.

Ранее хейту подверглась еще одна участница шоу "Холостяк" блогер Анастасия Анисимова из-за того, что в эфире рассказала о своей группе инвалидности. Девушка имеет болезнь Аддисона, которую также называют надпочечниковой недостаточностью, или "бронзовой болезнью".