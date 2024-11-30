Минус две участницы: кому "Терен" не вручил розу в 5 выпуске "Холостяка"

В следующую пятницу зрители "Холостяка" 13 сезона увидят всего шесть участниц. Ведь в 5 выпуске проект покинуло сразу две девушки — Вероника и Ксения.

В пятницу, 29 ноября, на украинском телевидении показали пятый выпуск 13 сезона шоу "Холостяк", который снимался в поселке Сходница Львовской области. Фокус рассказывает, кто из девушек покинул проект, а кто продолжает бороться за сердце ветерана войны Александра Будько с позывным "Терен".

В пятом выпуске проект покинуло сразу две девушки:

Вероника Дорошко (арттерапевт и организатор мероприятий).

Вероника из "Холостяка"

По словам "Терена", он почувствовал слишком много претензий от девушки, однако ему не удалось ее лучше узнать.

Ксения Щербак (SMM).

Ксения из "Холостяка"

Холостяку так и не удалось почувствовать к ней каких-то чувств. Он заметил, что на их свидании его "что-то останавливало", что между ними есть "что-то лишнее".

Кто из девушек продолжает бороться за сердце "Терена"?

Волонтер Инна Белень.

Инна из "Холостяка"

Тату-мастерица Виктория Клочко.

Виктория из "Холостяка"

Блогер Анастасия Анисимова.

Анастасия из "Холостяка"

Студентка Юстина Багай.

Юстина из "Холостяка"

Продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко.

Алина из "Холосятка"

Таролог Анастасия Юзьвак.

Анастасия из "Холостяка"

Напомним, участницу "Холостяка" с "Тереном" модель Елизавету Луцюк обвинили в дружбе с российскими моделями. Девушка ответила на хейт в сети и рассказала больше о своей бывшей работе.

Ранее хейту подверглась еще одна участница шоу "Холостяк" блогер Анастасия Анисимова из-за того, что в эфире рассказала о своей группе инвалидности. Девушка имеет болезнь Аддисона, которую также называют надпочечниковой недостаточностью, или "бронзовой болезнью".