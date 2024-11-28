Участницу "Холостяка" подозревают в дружбе с россиянками: она ответила на обвинения (видео)

В соцсети распространили фото Елизаветы Луцюк с российскими моделями. Она в свою очередь говорит, что в 2021 году работала в Турции в интернациональной команде, однако все ее коллеги поддерживали Украину.

В очередной скандал на шоу "Холостяк" с Александром Тереном попала блогер и модель Елизавета Луцюк. В соцсети X ее обвинили в дружбе с российскими моделями во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Свою реакцию на обвинения Елизавета опубликовала в сети ТикТок.

В видео 21-летняя модель Елизавета Луцюк сказала, что не хотела сначала реагировать на "очередной хайп", однако по просьбам подписчиков решила высказаться и прояснить ситуацию. Она рассказала, что жила в Турции с 2021 года и работала там моделью по контракту.

"И работа модели — это ежедневные съемки с десятками людей. Это фотографы, видеографы, стилисты и визажисты. И вы встаете в 6 утра и работаете до 10 без перерыва на обед. И модель не знает и не выбирает, с кем она в команде будет работать, ведь это полностью интернациональные коллективы", — пояснила Луцюк.

По ее словам, в таком режиме она жила два года, а все, с кем ей приходилось сотрудничать, поддерживали Украину и осуждали политику Кремля.

"Я бы даже рядом не стояла с людьми, которые бы поддерживали агрессию против Украины. Все люди из разных стран, которых я встречала на съемках, максимально поддерживали украинцев и помогали, чем могли", — заверила модель.

Елизавета сказала, что после завершения контракта вместо жизни в стране без войны она выбрала вернуться домой и строить свое будущее в Украине, рядом с родными и друзьями. По ее словам, она никогда не ставит "лайки" пророссийскому контенту, развивает модельный бизнес в Украине, чтобы девушкам не приходилось ехать работать в другие страны, донатит на ВСУ и поддерживает украинские маленькие бренды.

Распространение видео с обвинениями в дружбе с российскими моделями Луцюк считает лицемерием и манипуляцией.

Скандал на шоу "Холостяк": что известно о связях участницы с россиянками

Пользовательница соцсети Х Соля (Соломия Шваничук) выложила 25 ноября пост, в котором рассказала, что участница проекта "Холостяк" с ветераном российско-украинской войны Александром Тереном во время полномасштабного вторжения была замечена на "тусовках" с российскими моделями. Также Соля утверждала, что Елизавета Луцюк стерла ее комментарий на своей странице в Instagram, где она требовала от модели объяснений.

Пользовательница сети Х обвинила Елизавету Луцюк в дружбе с россиянками Фото: Скриншот По словам Соли, Елизавета Луцюк стерла ее комментарий в Instagram Фото: Скриншот

Под видео с реакцией Елизаветы на обвинения Соломия Шваничук написала, что ее ответ модели не удовлетворяет, и снова повторила вопрос о дружбе с российскими моделями участницы шоу с ветераном войны.

Комментарий Соломии Шваничук под видео Елизаветы Луцюк Фото: Скриншот

Напомним, 18 ноября другую участницу шоу "Холостяк", блогера Анастасию Анисимову, захейтили в сети из-за группы инвалидности. Она сообщила, что имеет 2-ю группу инвалидности из-за болезни почек, и комментаторам, по ее словам, стало смешно от того, что о своей инвалидности говорит визуально здоровая девушка.

Также 3 ноября блогер и ведущая Маричка Довбенко, которая покинула шоу "Холостяк" во время первого эпизода, рассказала о сексизме и унижениях на проекте.