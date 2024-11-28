Учасницю "Холостяка" підозрюють у дружбі з росіянками: вона відповіла на звинувачення (відео)

У соцмережі поширили фото Єлизавети Луцюк з російськими моделями. Вона своєю чергою каже, що у 2021 році працювала в Туреччині в інтернаціональній команді, проте всі її колеги підтримували Україну.

Укотре в скандал на шоу "Холостяк" з Олександром Тереном втрапила блогерка та модель Єлизавета Луцюк. У соцмережі X її звинуватили в дружбі з російськими моделями під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Свою реакцію на звинувачення Єлизавета опублікувала в мережі ТікТок.

У відео 21-річна модель Єлизавета Луцюк сказала, що не хотіла спочатку реагувати на "черговий хайп", проте на прохання підписників вирішила висловитися та прояснити ситуацію. Вона розповіла, що жила в Туреччині з 2021 року та працювала там моделлю за контрактом.

"І робота моделі — це щоденні зйомки з десятками людей. Це фотографи, відеографи, стилісти та візажисти. Ви встаєте о 6-й ранку та працюєте до 10 без жодної перерви на обід. І модель не знає і не обирає, з ким вона в команді працюватиме, адже це повністю інтернаціональні колективи", — пояснила Луцюк.

За її словами, в такому режимі вона жила два роки, а всі, з ким їй доводилося співпрацювати, підтримували Україну та засуджували політику Кремля.

"Я б навіть поруч не стояла з людьми, які б підтримували агресію проти України. Всі люди з різних країн, яких я зустрічала на зйомках, максимально підтримували українців і допомагали, чим могли", — запевнила модель.

Єлизавета сказала, що після завершення контракту замість життя в країні без війни вона обрала повернутися додому і будувати своє майбутнє в Україні, поруч із рідними та друзями. За її словами, вона ніколи не ставить "лайки" проросійському контенту, розвиває модельний бізнес в Україні, щоб дівчатам не доводилося їхати працювати до інших країн, донатить на ЗСУ та підтримує українські маленькі бренди.

Поширення відео зі звинуваченнями у дружбі з російськими моделями Луцюк вважає лицемірством і маніпуляцією.

Скандал на шоу "Холостяк": що відомо про зв'язки учасниці з росіянками

Користувачка соцмережі Х Соля (Соломія Шваничук) виклала 25 листопада пост, в якому розповіла, що учасниця проєкту "Холостяк" із ветераном російсько-української війни Олександром Тереном під час повномасштабного вторгнення була помічена на "тусовках" з російськими моделями. Також Соля стверджувала, що Єлизавета Луцюк стерла її коментар на своїй сторінці в Instagram, де вона вимагала від моделі пояснень.

Користувачка мережі Х звинуватила Єлизавету Луцюк у дружбі з росіянками Фото: Скриншот За словами Солі, Єлизавета Луцюк стерла її коментар в Instagram Фото: Скриншот

Під відео з реакцією Єлизавети на обвинувачення Соломія Шваничук написала, що її відповідь моделі не задовольняє, і знову повторила запитання про дружбу з російськими моделями учасниці шоу за участю ветерана війни.

Коментар Соломії Шваничук під відео Єлизавети Луцюк Фото: Скриншот

Нагадаємо, 18 листопада іншу учасницю шоу "Холостяк", блогерку Анастасію Анісімову, захейтили в мережі через групу інвалідності. Вона повідомила, що має 2-гу групу інвалідності через хворобу нирок, і коментаторам, за її словами, стало смішно від того, що про свою інвалідність говорить візуально здорова дівчина.

Також 3 листопада блогерка та ведуча Марічка Довбенко, яка залишила шоу "Холостяк" під час першого епізоду, розповіла про сексизм та приниження на проєкті.