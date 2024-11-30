Мінус дві учасниці: кому "Терен" не вручив троянду у 5 випуску "Холостяка"

Наступної пʼятниці глядачі "Холостяка" 13 сезону побачать всього шість учасниць. Адже у 5 випуску проєкт покинуло відразу дві дівчини — Вероніка та Ксенія.

У пʼятницю, 29 листопада, на українському телебаченні показали пʼятий випуск 13 сезону шоу "Холостяк", який знімався у селищі Східниця Львівської області. Фокус розповідає, хто з дівчат покинув проєкт, а хто продовжує боротися за серце ветерана війни Олександра Будька з позивним "Терен".

У пʼятому випуску проєкт покинуло відразу дві дівчини:

Вероніка Дорошко (арттерапевтка та організаторка заходів).

Вероніка з "Холостяка"

За словами "Терена", він відчув забагато претензій від дівчини, проте йому не вдалося її краще пізнати.

Ксенія Щербак (SMM).

Ксенія з "Холостяка"

Холостяку так і не вдалося відчути до неї якихось почуттів. Він зауважив, що на їхньому побаченні його "щось зупиняло", що між ними є "щось зайве".

Хто з дівчат продовжує боротися за серце "Терена"?

Волонтерка Інна Бєлєнь.

Інна з "Холостяка"

Тату-майстриня Вікторія Клочко.

Вікторія з "Холостяка"

Блогерка Анастасія Анісімова.

Анастасія з "Холостяка"

Студентка Юстина Багай.

Юстина з "Холостяка"

Продюсерка освітніх курсів Аліна Мойсеєнко.

Аліна з "Холосятка"

Тарологиня Анастасія Юзьвак.

Анастасія з "Холостяка"

Нагадаємо, учасницю "Холостяка" з "Тереном" модель Єлизавету Луцюк звинуватили в дружбі з російськими моделями. Дівчина відповіла на хейт у мережі та розповіла більше про свою колишню роботу.

Раніше хейту зазнала ще одна учасниця шоу "Холостяк" блогерка Анастасія Анісімова через те, що в ефірі розповіла про свою групу інвалідності. Дівчина має хворобу Аддісона, яку також називають наднирковою недостатністю, або "бронзовою хворобою".