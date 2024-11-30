Мінус дві учасниці: кому "Терен" не вручив троянду у 5 випуску "Холостяка"
Наступної пʼятниці глядачі "Холостяка" 13 сезону побачать всього шість учасниць. Адже у 5 випуску проєкт покинуло відразу дві дівчини — Вероніка та Ксенія.
У пʼятницю, 29 листопада, на українському телебаченні показали пʼятий випуск 13 сезону шоу "Холостяк", який знімався у селищі Східниця Львівської області. Фокус розповідає, хто з дівчат покинув проєкт, а хто продовжує боротися за серце ветерана війни Олександра Будька з позивним "Терен".
У пʼятому випуску проєкт покинуло відразу дві дівчини:
- Вероніка Дорошко (арттерапевтка та організаторка заходів).
За словами "Терена", він відчув забагато претензій від дівчини, проте йому не вдалося її краще пізнати.
- Ксенія Щербак (SMM).
Холостяку так і не вдалося відчути до неї якихось почуттів. Він зауважив, що на їхньому побаченні його "щось зупиняло", що між ними є "щось зайве".
Хто з дівчат продовжує боротися за серце "Терена"?
- Волонтерка Інна Бєлєнь.
- Тату-майстриня Вікторія Клочко.
- Блогерка Анастасія Анісімова.
- Студентка Юстина Багай.
- Продюсерка освітніх курсів Аліна Мойсеєнко.
- Тарологиня Анастасія Юзьвак.
Нагадаємо, учасницю "Холостяка" з "Тереном" модель Єлизавету Луцюк звинуватили в дружбі з російськими моделями. Дівчина відповіла на хейт у мережі та розповіла більше про свою колишню роботу.
Раніше хейту зазнала ще одна учасниця шоу "Холостяк" блогерка Анастасія Анісімова через те, що в ефірі розповіла про свою групу інвалідності. Дівчина має хворобу Аддісона, яку також називають наднирковою недостатністю, або "бронзовою хворобою".