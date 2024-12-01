"Не ради этого": экс-участница шоу Холостяк рассказала, платят ли деньги девушкам за съемки

Участница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Ксения Щербач прокомментировала информацию о "гонорарной" системе для участниц проекта. Она говорит, что девушки приходят на шоу совсем по другой причине.

Участница 13-го сезона шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром Тереном SMM-менеджер Ксения Щербач отрицает факт выплаты "гонораров" участницам реалити. Об этом она рассказала в интервью Люкс ФМ.

Девушка говорит, что представление многих о том, что девушкам якобы платят деньги за съемки, является самым большим стереотипом о шоу, который она хочет "развеять".

"Многие думают, что участницам платят деньги за участие в шоу. Но это абсолютно не так. Мы пришли на проект не ради денег, а ради эмоций, опыта и возможности найти любовь. Участие в шоу — это не работа, это выбор. Каждая из нас решила попробовать что-то новое, открыться навстречу отношениям и, возможно, найти своего человека. Поэтому я могу точно сказать: на этом проекте нет "оплачиваемых ролей". Здесь все — о настоящих чувствах и смелости быть честными перед собой", — призналась Ксения.

Щербач также назвала причину, почему ей с Александром Тереном не удалось построить отношения в условиях реалити. Девушка призналась, что когда покинула проект, то это время для нее было "самым сложным", ведь ей "все казалось каким-то напряженным и непонятным".

"Я чувствовала, что между нами что-то изменилось, на последнем свидании я впервые почувствовала, что мы стали чужими друг для друга. Будто все то тепло, которое было между нами, постепенно угасло. В тот момент я поняла, что, видимо, пришло время прощаться. Это было грустно, но в то же время честно — и перед собой, и перед ним. Но в то же время я почувствовала и определенное облегчение. Ведь иногда лучше отпустить, чем держаться за то, что уже исчерпало себя", — прокомментировала экс-участница 13-го сезона.

Напомним, Фокус писал, как экс-участница "Холостяка" рассказала о болезненном прекращении участия в проекте. По словам Ксении Щербач, во время последнего свидания с Александром "Тереном" уже было понятно, что они отдалились и ничего не получится построить. Этот опыт дался женщине непросто.

Также мы рассказывали о том, что "Терен" не вручил розу в 5 выпуске "Холостяка" двум девушкам. В следующую пятницу зрители "Холостяка" 13 сезона увидят всего шесть участниц. Ведь в 5 выпуске проект покинуло сразу две девушки — Вероника и Ксения.