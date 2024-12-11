"Должен был бы подать в суд": "холостяк" Александр "Терен" ответил на слухи о том, как он потерял ноги

Психолог Елена Шпундра предположила, что на самом деле воин получил ранение не 24 августа и будучи в состоянии алкогольного опьянения. Александр "Терен" резко отреагировал на такие заявления, показав справку и опровергнув слухи, что он не общается со своими собратьями.

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Украинский военный и участник 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько ответил на слухи о том, как именно он потерял ноги. Об этом ветеран рассказал в своем Instagram.

""Я где-то не там или не тогда потерял ноги..." Я уже привык к обсуждениям своих "редфлегов" и отношений в "Холостяке". Я принимаю критику и чужие суждения относительно своих личных качеств или решений. Однако, есть темы и комментарии, которые я не буду терпеть — службы, украинского войска, опыта ранения и потерь. Они не могут становиться темами фейков, смакований и грязных фантазий", — написал Александр "Терен", ответив на видео психолога Елены Шпундры, в котором та озвучила теорию, будто "холостяк" получил ранения не 24 августа и будучи навеселе.

"Я никогда не думал, что придется оправдываться, как и при каких обстоятельствах я получил свое ранение. Однако реальность как она есть. Вот как на видео в карусели, лицо с сомнительной репутацией, для очернения образа ветерана и военных в целом ("все пьют на фронте") берет и поливает грязью. Так вот следующее фото-доказательство, где, когда и какое я получил ранение", — добавил Александр, показав соответствующий документ.

Александр "Терен"

В частности, ветеран ответил на слухи о том, что он не общается со своими побратимами.

"Собрание, общение, посещение родителей погибших это то, что я делал в течение всего времени. К сожалению ближайшие мои люди погибли и возможность общаться с ними есть только в своей голове", — написал "Терен".

По словам Александра, он мог бы подать в суд за публичную клевету, однако использует это время на более полезные дела.

Как Александр "Терен" получил ранение

В начале полномасштабного вторжения уроженец Ровного присоединился к украинской армии. 24 августа 2022 года в результате вражеского обстрела он потерял обе ноги. Со временем врачи установили протезы украинскому воину, а он в свою очередь учит граждан быть сознательными проблем людей с инвалидностью на своем YouTube-канале в шоу "Відвал ніг".

"Без преувеличения в этот день, два года назад, меня могло не стать, зато не стало только две ноги. Однако я не потерял, а получил! Получил независимость, свою внутреннюю, свою безграничную и необъятную! Ради такой же независимости своего государства я пошел в армию. Времени думать не было, только желание, которое осталось неизменным — завоевать полноценную свободу Украины и ее граждан", — написал Александр 24 августа 2024 года.

Александр "Терен"

Напомним, участница "Холостяка" покинула проект посреди недели.

Также Фокус писал о том, как Александр Будько рассказал о своих последних отношениях.