"Это сложно": экс-участница "Холостяка" рассказала, какое правило хотела нарушить

По словам Вероники Дорошко, с восьми утра до поздней ночи девушкам постоянно было чем заняться. Они либо ходили на свидания, либо выполняли задания, либо подбирали одежду.

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Бывшая участница 13-го сезона шоу "Холостяк" Вероника Дорошко рассказала, что именно запрещали женщинам во время съемок проекта. Арт-терапевт дала интервью "РБК-Украина".

Оказалось, что участницы "Холостяка" не могли взять с собой телефоны и книги.

"Ничего нельзя было. Хотя мы взяли, конечно, с собой, но это все осталось на канале. Мои метафорические карты, условно говоря, или еще что-то. Это забрали, объясняя это тем, что мы должны быть включены в рабочий процесс. Мы же не будем коммуницировать друг с другом, если одна из нас пошла читать, другая в телефоне", — отметила одна из женщин, которые боролись за сердце ветерана Александра "Терена".

Зато участницы "Холостяка" медитировали, занимались пилатесом, а рядом с домом, где проходили съемки, был лес.

"Психологически это сложно. Мне хотелось нарушать это правило, конечно. Ну, поэтому, пожалуй, такие эмоции настоящие потом на камеру, потому что мы все имели возможность их проживать, прокрутить в течение всех этих дней", — рассказывает Вероника Дорошко, которая покинула проект в 5-м выпуске.

Вероника Дорошко и Александр "Терен" Будько

К тому же, некоторые выпуски были настолько эмоциональными, что у девушек и не оставалось бы времени для гаджетов. А о, например, воздушной тревоге сообщали редакторы проекта, у которых при себе были телефоны с интернетом.

"Без телефона первая неделя была в принципе незаметной, честно говоря, потому что первая неделя она была очень насыщена новыми людьми, новыми событиями. И если мы первую вечеринку снимали двое суток, там, конечно, не до телефона было. Оно только кажется, что у тебя много свободного времени и ты можешь сидеть в телефоне. Но на проекте такой возможности не было", — рассказала Вероника.

Вероника Дорошко

Также, по словам арт-терапевта, с восьми утра до поздней ночи девушкам постоянно было чем заняться. Они либо ходили на свидания, либо выполняли задания, либо подбирали одежду.

"Поэтому быстро привыкли, но все равно сложно в том, что ты не можешь выговориться не чужому человеку, например, девушкам. Мы друг другу чужими были", — сказала участница "Холостяка".

Напомним, Александр "Терен" резко отреагировал на слухи о том, как он потерял ноги.

Также Фокус писал о том, как "холостяк" Александр Будько рассказал о своих последних отношениях.