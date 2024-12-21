Познакомился с родителями и выгнал из проекта: стали известны финалистки шоу "Холостяк"

Знакомство с родителями одной из участниц было под угрозой из-за российского обстрела Харькова накануне съемок. Девушка, которая покинула шоу перед финалом, была очень этим расстроена.

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В восьмом эпизоде реалити-шоу "Холостяк", которое вышло в эфир 20 декабря, определились две участницы, которые попали в финал и будут бороться за сердце главного героя — ветерана российско-украинской войны Александра Будько с позывным "Терен". Об этом пишет "Телеграф".

В восьмой серии шоу трое девушек — Юстина Багай, Инна Белень и Анастасия Юзьвак — знакомили Александра со своими родителями, близкими людьми и друзьями:

Юстина, которая закончила обучение в Польше, пригласила Терена в Броды Львовской области;

Анастасия, которая много лет живет за границей, — в Збараж на Тернопольщине;

знакомство с семьей Инны состоялось в Киевской области, поскольку накануне съемок Харьков подвергся серьезным обстрелам.

На церемонии вручения роз Александр Терен попрощался именно с Юстиной Багай со Львовщины, чем девушка была очень расстроена.

Юстина Багай Фото: Инстаграм

"Мне все равно, когда я уйду. Это было не о том. Это шоу о любви. Все, что я здесь пережила — это не прикол. Почему так болит?", — сказала Юстина.

Она добавила, что все будет хорошо и благодарна Александру за то, чему он ее научил.

Кто попал в финал "Холостяка" и что о них известно

Итак, в финал вошли две девушки, которых Александр на следующей неделе познакомит со своими родителями и близкими:

Анастасия Юзьвак — 24 года, таролог, астролог. Преподаватель кундалини йоги. Когда отец Анастасии переживал жизненный кризис, она решила поддержать его, объяснив причины его состояния и способы справиться с этим. По словам Насти, это помогло мужчине.

Анастасия Юзьвак Фото: Инстаграм

Инна Белень — 28 лет, занимается бизнесом и волонтерством. Перегоняла автомобили из Европы для ВСУ, передавала военным рации, тепловизоры и генераторы. Прошла подготовку в спецподразделении ГУР МО Украины "Кракен".

Инна Белень Фото: Инстаграм

Финал реалити-шоу состоится 27 декабря и именно тогда станет известно, кто из девушек победит в проекте.

Напомним, в эксклюзивном комментарии Фокусу участница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая рассказала о жизни после проекта.

В декабре бывшая участница 13-го сезона шоу "Холостяк" Вероника Дорошко рассказала, что именно запрещали женщинам во время съемок проекта.