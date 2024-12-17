"Холостяк" стал важным этапом в моей жизни": Екатерина Лозовицкая о жизни после проекта

Екатерина Лозовицкая, известная инфлюенсерка, модель и победительница проекта "Холостяк-12", поделилась новостями из своей жизни после реалити-шоу, которое стало важным этапом ее профессионального и личностного развития.

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Эксклюзивно для Фокуса известная инфлюенсерка, модель и победительница проекта "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая откровенно поделилась своей жизнью после рейтингового шоу. Она рассказала, как участие в популярном реалити повлияло на ее личный и профессиональный путь, чем занимается сегодня и удалось ли ей найти любовь. Также Екатерина дала советы девушкам, которые хотят попробовать свои силы в "Холостяке".

Имя Екатерина Лозовицкая стало широко известным благодаря участию в популярном реалити-шоу "Холостяк", однако вы не только участница проекта, но также модель и юрист по образованию. Расскажите, чем сегодня вы занимаетесь и как сложилась жизнь после шоу "Холостяк"?

После участия в "Холостяке" моя жизнь кардинально изменилась. Проект стал важным этапом в моем личностном развитии: я стала морально сильнее, увереннее в себе и научилась лучше понимать себя и других. Самым ценным достижением стала поддержка моей аудитории — это не просто популярность, а настоящая "семья" доброжелательных людей, чья энергия вдохновляет меня двигаться вперед.

"Холостяк" открыл для меня новые возможности в работе: я погрузилась в блогерство, начала сотрудничать с украинскими брендами, популяризируя национальные товары и поддерживая развитие нашей экономики. Также я реализовала давнюю мечту, основав бренд женского белья.

Что касается личной жизни, она никак не связана с проектом: своего мужа я встретила уже после него. Этот опыт стал толчком для моего профессионального и творческого роста, и теперь я счастливо занимаюсь тем, что приносит удовольствие и пользу другим.

Екатерина Лозовицкая Фото: Пресслужба

В начале полномасштабного вторжения вы рассказывали, что выехали в Польшу. Где вы живете сегодня? И как устроена ваша жизнь? Как часто бываете в Украине?

В начале полномасштабного вторжения я временно жила за границей, где пыталась адаптироваться к новым обстоятельствам. Однако сейчас я уже вернулась в Украину и планирую оставаться здесь. Моя жизнь сегодня связана с поддержкой родной страны, развитием собственных проектов и стремлением внести свой вклад в наше общее дело. Украина для меня — это дом, и я счастлива быть здесь среди своих людей.

Вы стали победительницей проекта "Холостяк", однако ваши отношения не сложились дальше. Почему так произошло? Отличается ли жизнь в проекте и после него? Чем?

Да, я стала победительницей проекта "Холостяк", но наши отношения не сложились. Это вполне нормально, ведь шоу создает специфические условия, где все выглядит немного иначе, чем в реальной жизни. После проекта мы увидели, что наши ценности и планы на будущее не совпадают, и решили разойтись.

Жизнь в проекте и вне его существенно отличаются. Во время шоу все кажется ярче из-за эмоций, романтической атмосферы и поддержки со стороны команды. Но реальная жизнь требует времени, усилий и более глубокого взаимопонимания. Вне проекта важны такие вещи, как общее видение будущего, поддержка в повседневности и взаимное доверие. Поэтому я ценю этот опыт, но понимаю, что настоящие отношения формируются совсем по-другому.

Екатерина Лозовицкая Фото: Пресслужба

Общаетесь ли как-то сегодня с Алексом? Когда в последний раз говорили, виделись?

Нет, мы с Алексом больше не общаемся. Более того, он заблокирован у меня во всех социальных сетях. Последний раз мы виделись в день нашего расставания — это было за день до начала войны. А общались последний раз еще два года назад. Это уже давно закрытая и забытая история, которую я вспоминаю разве что с радостью, что этот этап остался в прошлом.

У себя в социальных сетях вы рассказываете, что сейчас вы в отношениях. Готовы ли больше рассказать о любимом? Возможно вы уже планируете свадьбу?

Да, мы довольно откровенно делимся нашими отношениями в Instagram. Мой любимый, Вова, до знакомства со мной был совсем не публичным человеком, но это длилось недолго. Сейчас он уже привык к тому, что мои подписчики активно следят за нашими событиями, даже передают приветы не только мне, но и ему. Несколько раз его даже узнавали на улице, и это приятно радует нас обоих.

Насчет свадьбы — мы серьезно обсуждаем наши планы на будущее, но пока что все зависит от предложения. Как только оно будет, я обязательно поделюсь с вами этим моментом. Очень много вопросов об этом получаю, и все, кажется, уже ждут!

В продолжение темы "Холостяка". Новый сезон с ветераном войны Александром Тереном приобрел большой резонанс. Ваше мнение о новом сезоне? Вы смотрите его?

Конечно, я смотрю новый сезон "Холостяка" и очень его ждала. После собственного опыта участия в проекте мне было интересно увидеть, как он изменился, и оценить его с новой перспективы. Сейчас проект производит на меня очень положительное впечатление, ведь он стал более социально ориентированным, поднимает важные темы и продвигает украинскую культуру.

Мне кажется, что в этом сезоне проект стал более спокойным, правильным и зрелым. Например, выбор главного героя, ветерана войны Александра Терена, придает шоу глубины и делает его актуальным для современных реалий Украины. Это очень вдохновляет.

Пока я посмотрела только несколько серий, но вижу, что проект развивается в правильном направлении. Мне нравится, как он изменился, и я с нетерпением жду продолжения, чтобы узнать, как будут разворачиваться события.

Екатерина Лозовицкая Фото: Пресслужба

Вы бы решились во второй раз пойти на проект?

Нет, второй раз я бы уже не решилась принять участие в проекте, ведь сейчас у меня есть любимый человек и я счастлива в отношениях. "Холостяк" стал важным этапом в моей жизни, но этот опыт остался в прошлом, и теперь я полностью сосредоточена на своем нынешнем счастье.

Какие бы советы вы дали девушкам, которые планируют пойти на шоу "Холостяк"? Какие ожидания можно сразу отбросить? Что действительно оправдает ожидания?

Девушкам, которые планируют пойти на шоу "Холостяк", я бы советовала тщательно подготовиться эмоционально и психологически. Это проект с большой нагрузкой — как физической, так и психологической. Важно быть уже сформированной и зрелой личностью, ведь такой опыт может стать не только интересным, но и достаточно сложным. Если девушка еще очень юна или не имеет достаточного жизненного опыта, участие в шоу может быть эмоционально травматичным.

Ожидания стоит строить реалистичные. Это не просто "сказка о принце", а настоящее испытание характера и выдержки. Следует отбросить мысль, что все будет легко и романтично — проект требует готовности к стрессу, изменениям и вызовам. В то же время, если вы идете на шоу с открытым сердцем, готовы проявлять настоящую себя и проживать каждый момент, это может стать уникальным жизненным опытом. Будьте искренними, не играйте ролей, показывайте свои чувства и настоящую личность — именно это поможет максимально прочувствовать все эмоции и насладиться участием.

Главное — не бояться проявляться, быть смелыми и жить моментом. Это будет лучшим решением!

Намереваетесь ли вы принять участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная Украина"?

Я никогда не исключаю ничего в своей жизни! Всегда открыта к новому опыту и вызовам, которые могут появиться. В то же время я немного с осторожностью отношусь к конкурсам красоты, поскольку пока не имела такого опыта. Поэтому не могу точно сказать, как бы я чувствовала себя в этой роли, но кто знает, что ждет впереди?

Екатерина Лозовицкая Фото: Пресслужба

У вас есть брат? Где он живет сейчас? Ваши родители остаются в Украине, или тоже за границей?

Вся моя семья проживает в Киеве с самого начала войны. В первые месяцы мы временно выезжали на Запад Украины, но впоследствии все вернулись обратно. Я бесконечно рада, что сейчас мы вместе и можем быть рядом друг с другом в родном городе. Это очень важно для меня.

Поделитесь, какие планы имеете на будущее?

Мои планы на будущее достаточно простые, но важные: я стремлюсь развивать свою личную жизнь, строить гармоничные отношения и быть счастливой рядом с близкими. В то же время хочу помогать стране через волонтерство и инициативы, которые способствуют развитию Украины и поддержке людей. Профессионально я вижу себя в медиапространстве, поэтому буду активно работать над созданием интересных и общественно важных проектов. И, конечно, для меня важно ценить каждый день, ловить моменты и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

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