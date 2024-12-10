Маша Кондратенко о дружбе с Klavdia Petrivna, участии в Евровидении и продюсере: эксклюзивно Фокусу

Маша Кондратенко рассказала, в каких она отношениях с Klavdia Petrivna и Настей Каменских. Кроме этого, артистка поделилась, кто ее продюсер и призналась, общается ли она с бывшей коллегой по сериалу "Школа", которая в свое время строила карьеру в Москве, Лизой Василенко. Больше — в эксклюзивном интервью артистки для Фокуса.

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В новый альбом вошли и треки в коллаборации с другими артистами, например, с Klavdia Petrivna, которой в свое время считали вас. Расскажите о работе и дружбе с артисткой. Не считаете ли Klavdia Petrivna своей конкуренткой?

Это исключительно мой альбом и в нем нет коллабораций с другими артистами. Только мои мысли, эмоции, строки из дневников, которые я веду с самого детства. Он — обо мне. Как я изменилась за последние годы. О том, как чувствую этот мир. Какая я разная — иногда влюбленная, страстная, а потом — немного сумасшедшая и апатичная. Очень надеюсь, что "нашла свой дневник" откликнется вам, ведь это наиболее откровенный рассказ о том, кто я есть.

Если говорить о дружбе с артисткой Klavdia Petrivna, то я очень ее люблю. Она — прекрасный человек. Мы подружились в процессе нашего сотрудничества. И до сих пор продолжаем наше общение. Я очень рада, что в моей жизни появился такой человек — искренний, яркий и талантливый. По поводу того, считаю ли я ее конкуренткой — нет. Потому что мы слишком разные. И я считаю, что нам в шоубизнесе нужно не конкурировать, а поддерживать друг друга. Так будет все гораздо эффективнее. Я за творчество и вообще не хочу себя с кем-то сравнивать.

Вас и Соломию Опрышко, которая скрывается под образом Klavdia Petrivna, часто сравнивают. Как вы познакомились и есть ли между вами какие-то родственные связи?

Честно говоря, я не слышала, что нас с Klavdia Petrivna сравнивают внешне. Знаю, что думали, что она — это я. Между нами нет родственных связей. Между нами есть только дружба и творческая связь. Мы познакомились на студии. Но до этого мы были немного заочно знакомы через артиста OSTI. Не будет шокирующей истории о том, что мы познакомились неожиданно. Просто так сошлись звезды — и видимо, нам нужно было познакомиться.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Вы родом из Харьковской области, а город Харьков часто под обстрелами. Где вы сейчас живете? Ваши родители остаются в Харькове?

Родом я из Шостки, но всю жизнь прожила в Харькове. И так сложилось, что оба моих родных города находятся сейчас под обстрелами. И я проживаю это очень болезненно. С первого дня войны — обстрелы Харькова. Очень сложно воспринимать то, что уничтожают твои воспоминания, уничтожают твое детство. Я там впервые влюбилась. Пошла в школу, в музыкальную школу. Именно там произошли мои первые успехи в музыкальной карьере. Поэтому все это весьма болезненно, но я верю и надеюсь, что однажды я приеду в Харьков и почувствую то же самое, что чувствовала когда-то, когда жила там. Так же и с Шосткой. Мечтаю, чтобы как можно быстрее мы могли снова беззаботно гулять по улицам города. Я по этому очень скучаю.

Мои родители живут со мной в Киеве, но в Харькове у меня брат. Мы с ним на связи, особенно в моменты страшных масштабных обстрелов. Там мои знакомые и одноклассники. И там мои воспоминания.

В продолжение темы родителей. Часто, когда молодые исполнители становятся известными, в сети ходят слухи, что их карьеру финансируют влиятельные родители? Были ли в вашу сторону такие обвинения?

Были какие-то такие комментарии о том, что у меня состоятельный отец, или я какая-то девочка из состоятельной семьи, но это абсолютно не так. Моя семья с раннего детства меня просто очень поддерживала. Искали деньги на то, чтобы я могла принять участие в конкурсах. Папа очень много работал, мама все время была со мной. Это все не так просто, как кажется на первый взгляд. Меня никогда не финансировали, за исключением случаев, когда мы работали с продюсерами — тогда было финансирование с их стороны. Но сейчас работаю со своей собственной командой. В эти все процессы вкладываются мои деньги. Поэтому нет родителей, которые финансируют, есть родители, которые всегда поддерживают. Это мой такой надежный тыл. Они моя поддержка и опора. И не нужны деньги, чтобы я это чувствовала.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Вы уже несколько раз меняли продюсера. Кто сегодня продюсирует Машу Кондратенко?

Сегодня, как я сказала выше, никто не продюсирует: есть только моя команда — музыкальная компания Geisha Ninja Samurai. Оказалось, это самый лучший для меня формат работы. Мы между собой и друзья, и партнеры, мы в творчестве, в новых идеях. Я люблю отношения, когда никто ни от кого не зависит. Поэтому у нас не бывает чего-то вроде: "Маша, я так сказал, так и будет!", — ну ладно, бывает, но это когда я уже совсем неправа. Мне нравится, что меня окружают люди-единомышленники.

В 2020 году вы участвовали во взрослом "Голосі країни", где вашими звездными тренерами были Настя Каменских и Потап. Какие у вас отношения с ними сейчас?

Моими тренерами был и Потап, и Настя Каменских, и Монатик, и Дан Балан. Меня в том сезоне покидало по всем командам. Какие отношения сейчас? Я не могу сказать, что у нас какое-то активное общение с Настей Каменских, но мы всегда поддерживаем релизы друг друга. Поддерживаем премьеры. Я уважаю ее как артистку, как певицу, она очень талантливая и я с детства любила ее творчество.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

В свое время в вашей карьере был опыт актерства в сериале "Школа". Там на съемочной площадке вы встречались с Лизой Василенко, которая в свое время строила карьеру в Москве. Общаетесь сегодня и как вы относитесь к ней в целом?

С Лизой Василенко мы не общаемся, нас ничего не связывает. Я не знаю, что с ней и где она сейчас. Поэтому я сейчас никак к ней не отношусь.

Вместе с Олегом Машуковским вы в свое время создали клип на песню "Медведи-балалайки". Что вас связывает с блогером? Как давно вы дружите?

С Машуковским мы как-то и правда сделали песню "Медведи-балалайки". Активно мы дружим примерно с 2022 года, а знакомы мы лет шесть назад. Очень давно познакомились. Потом появилась песня "Ванька встань-ка". Теперь мы дружим, снимаем какие-то тик-токи. Олег — мой хороший друг.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Сейчас очень популярным среди артистов стало проведение концертов во Дворце спорта, задумываетесь ли и вы о таких масштабах?

Пока это будет тайной. Вы знаете, что я люблю секреты. Я люблю что-то недоговаривать, наверное, это все поняли во время истории с Klavdia Petrivna. В этот раз я хочу сохранить эту информацию для себя и своей команды.

Еще одна актуальная тема — Нацотбор на Евровидение. Увидят ли украинцы Машу Кондратенко среди конкурсантов?

У меня сейчас в разработке очень много инфоповодов, поэтому очень скоро вы узнаете, придется ли меня увидеть на Нацотборе в этот раз. А уже в эту пятницу я анонсирую большой сольный концерт в Киеве и презентую коллаборацию с артисткой, которую сильно-сильно люблю, настоящей легендой — Ириной Билык. Так что следите за этим!

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