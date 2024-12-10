Маша Кондратенко про дружбу з Klavdia Petrivna, участь у Євробаченні та продюсера: ексклюзивно Фокусу

Маша Кондратенко розповіла, в яких вона стосунках із Klavdia Petrivna та Настею Каменських. Крім цього артистка поділилася, хто її продюсер, і зізналася, чи спілкується вона з колишньою колегою по серіалу "Школа", яка свого часу будувала кар'єру в Москві, Лізою Василенко. Більше — в ексклюзивному інтерв'ю артистки для Фокусу.

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До нового альбому увійшли й треки в колаборації з іншими артистами, наприклад із Klavdia Petrivna, якою свого часу вважали вас. Розкажіть про роботу і дружбу з артисткою. Чи не вважаєте Klavdia Petrivna своєю конкуренткою?

Це виключно мій альбом, у ньому немає колаборацій з іншими артистами. Лише мої думки, емоції, рядки зі щоденників, які я веду з самого дитинства. Він — про мене. Як я змінилася за останні роки. Про те, як відчуваю цей світ. Яка я різна — інколи закохана, пристрасна, а потім — трохи божевільна й апатична. Дуже сподіваюся, що "знайшла свій щоденник" відгукнеться вам, адже це найвідвертіша розповідь про те, хто я є.

Якщо говорити про дружбу з артисткою Klavdia Petrivna, то я дуже її люблю. Вона — прекрасна людина. Ми подружилися в процесі нашої співпраці. І досі продовжуємо наше спілкування. Я дуже рада, що в моєму житті з'явилася така людина — щира, яскрава і талановита. Стосовно того, чи вважаю я її конкуренткою — ні. Тому що ми занадто різні. І я вважаю, що нам у шоу-бізнесі потрібно не конкурувати, а підтримувати одне одного. Так буде все набагато ефективніше. Я за творчість і взагалі не хочу себе з кимось порівнювати.

Вас і Соломію Опришко, яка ховається під образом Klavdia Petrivna, часто порівнюють. Як ви познайомилися і чи є між вами якісь родинні зв'язки?

Чесно кажучи, я не чула, що нас із Klavdia Petrivna порівнюють зовні. Знаю, що думали, що Петрівна — це я. Між нами немає родинних зв'язків. Між нами є тільки дружба і творчий зв'язок. Ми познайомилися на студії. Але до цього ми були трохи заочно знайомі через артиста OSTI. Не буде неймовірної історії про те, що ми познайомилися несподівано. Просто так зійшлися зірки, тож, мабуть, нам потрібно було познайомитися.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Ви родом із Харківської області, а місто Харків часто під обстрілами. Де ви зараз живете? Ваші батьки залишаються в Харкові?

Родом я із Шостки, але все життя прожила в Харкові. І так склалося, що обидва моїх рідних міста перебувають зараз під обстрілами. І я проживаю це дуже болісно. З першого дня війни — обстріли Харкова. Дуже складно сприймати те, що знищують твої спогади, знищують твоє дитинство. Я там уперше закохалася. Пішла до школи, до музичної школи. Саме там сталися мої перші успіхи в музичній кар'єрі. Тому все це вельми болісно, але я вірю і сподіваюся, що одного дня я приїду до Харкова і відчую те ж саме, що відчувала колись, коли жила там. Так само і з Шосткою. Мрію, щоб якнайшвидше ми могли знову безтурботно гуляти вулицями міста. Я за цим дуже сумую.

Мої батьки живуть зі мною в Києві, але в Харкові у мене брат. Ми з ним на зв'язку, особливо в моменти страшних масштабних обстрілів. Там мої знайомі й однокласники. І там мої спогади.

У продовження теми батьків. Часто, коли молоді виконавці стають відомими, в мережі ходять чутки, що їхню кар'єру фінансують впливові батьки? Чи були у ваш бік такі звинувачення?

Були якісь такі коментарі про те, що в мене заможний батько, або я якась дівчинка з заможної родини, але це абсолютно не так. Моя сім'я з раннього дитинства мене просто дуже підтримувала. Шукали гроші на те, щоб я могла взяти участь у конкурсах. Тато дуже багато працював, мама весь час була зі мною. Це все не так просто, як здається на перший погляд. Мене ніколи не фінансували, за винятком випадків, коли ми працювали з продюсерами — тоді було фінансування з їхнього боку. Але зараз працюю зі своєю власною командою. У ці всі процеси вкладаються мої гроші. Тому немає батьків, які фінансують, є батьки, які завжди підтримують. Це мій такий надійний тил. Вони моя підтримка і опора. І не потрібні гроші, щоб я це відчувала.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Ви вже кілька разів змінювали продюсера. Хто сьогодні продюсує Машу Кондратенко?

Сьогодні, як я сказала вище, ніхто не продюсує: є тільки моя команда — музична компанія Geisha Ninja Samurai. Виявилося, це найкращий для мене формат роботи. Ми між собою і друзі, і партнери, ми у творчості, у нових ідеях. Я люблю стосунки, коли ніхто ні від кого не залежить. Тому в нас не буває чогось на кшталт: "Маша, я так сказав, так і буде!", — ну добре, буває, але це коли я вже зовсім неправа. Мені подобається, що мене оточують люди-однодумці.

2020 року ви брали участь у дорослому "Голосі країни", де вашими зірковими тренерами були Настя Каменських і Потап. Які у вас стосунки з ними зараз?

Моїми тренерами був і Потап, і Настя Каменських, і Монатік, і Дан Балан. Мене в тому сезоні покидало по всіх командах. Які стосунки зараз? Я не можу сказати, що ми підтримуємо якесь активне спілкування з Настею Каменських, але ми завжди підтримуємо релізи один одного. Підтримуємо прем'єри. Я поважаю її як артистку, як співачку, вона дуже талановита і я з дитинства любила її творчість.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Свого часу у вашій кар'єрі був досвід акторства в серіалі "Школа". Там на знімальному майданчику ви зустрічалися з Лізою Василенко, яка свого часу будувала кар'єру в Москві. Спілкуєтеся сьогодні і як ви ставитеся до неї загалом?

З Лізою Василенко ми не спілкуємося, нас нічого не пов'язує. Я не знаю, що з нею і де вона зараз. Тому я зараз ніяк до неї не ставлюся.

Разом з Олегом Машуковським ви свого часу створили кліп на пісню "Ведмеді-балалайки". Що вас пов'язує з блогером? Як давно ви дружите?

З Машуковським ми якось і справді зробили пісню "Ведмеді-балалайки". Активно ми дружимо приблизно з 2022 року, а знайомі ми років шість тому. Дуже давно познайомилися. Потім з'явилася пісня "Ванька встань-ка". Тепер ми дружимо, знімаємо якісь тіктоки. Олег — мій хороший друг.

Маша Кондратенко Фото: Пресслужба

Зараз дуже популярним серед артистів стало проведення концертів у Палаці спорту, чи замислюєтеся і ви про такі масштаби?

Поки це буде таємниця. Ви знаєте, що я люблю секрети. Я люблю щось недоговорювати, напевно, це всі зрозуміли під час історії з Клавдією Петрівною. Цього разу я хочу зберегти цю інформацію для себе і своєї команди.

Ще одна актуальна тема — Нацвідбір на Євробачення. Чи побачать українці Машу Кондратенко серед конкурсантів?

У мене зараз у розробці дуже багато інфоприводів, тому дуже скоро ви дізнаєтеся, чи доведеться мене побачити на Нацвідборі цього разу. А вже в цю пʼятницю я анонсую великий сольний концерт у Києві та презентую колаборацію з артисткою, яку сильно-сильно люблю, справжньою легендою — Іриною Білик. Тож стежте!

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