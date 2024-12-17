"Холостяк" став важливим етапом у моєму житті": Катерина Лозовицька про життя після проєкту

Катерина Лозовицька, відома інфлюенсерка, модель і переможниця проєкту "Холостяк-12", поділилася новинами зі свого життя після реаліті-шоу, яке стало важливим етапом її професійного та особистісного розвитку.

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Ексклюзивно для Фокусу відома інфлюенсерка, модель і переможниця проекту "Холостяк-12" Катерина Лозовицька відверто поділилася своїм життям після рейтингового шоу. Вона розповіла, як участь у популярному реаліті вплинула на її особистий і професійний шлях, чим займається сьогодні та чи вдалося їй знайти кохання. Також Катерина дала поради дівчатам, які хочуть спробувати свої сили в "Холостяку".

Ім'я Катерина Лозовицька стало широко відомим завдяки участі в популярному реаліті-шоу "Холостяк", проте ви не тільки учасниця проєкту, а й також модель і юрист за освітою. Розкажіть, чим сьогодні ви займаєтеся і як склалося життя після шоу "Холостяк"?

Після участі в "Холостяку" моє життя кардинально змінилося. Проєкт став важливим етапом у моєму особистісному розвитку: я стала морально сильнішою, упевненішою в собі та навчилася краще розуміти себе та інших. Найціннішим досягненням стала підтримка моєї аудиторії — це не просто популярність, а справжня "сім'я" доброзичливих людей, чия енергія надихає мене рухатися вперед.

"Холостяк" відкрив для мене нові можливості в роботі: я занурилася в блогерство, почала співпрацювати з українськими брендами, популяризуючи національні товари і підтримуючи розвиток нашої економіки. Також я реалізувала давню мрію, заснувавши бренд жіночої білизни.

Що стосується особистого життя, воно ніяк не пов'язане з проектом: свого чоловіка я зустріла вже після нього. Цей досвід став поштовхом для мого професійного і творчого зростання, і тепер я щасливо займаюся тим, що приносить задоволення і користь іншим.

Катерина Лозовицька Фото: Пресслужба

На початку повномасштабного вторгнення ви розповідали, що виїхали до Польщі. Де ви живете сьогодні? І як влаштоване ваше життя? Як часто буваєте в Україні?

На початку повномасштабного вторгнення я тимчасово жила за кордоном, де намагалася адаптуватися до нових обставин. Проте зараз я вже повернулася в Україну і планую залишатися тут. Моє життя сьогодні пов'язане з підтримкою рідної країни, розвитком власних проєктів і прагненням зробити свій внесок у нашу спільну справу. Україна для мене — це дім, і я щаслива бути тут серед своїх людей.

Ви стали переможницею проєкту "Холостяк", проте ваші стосунки не склалися далі. Чому так сталося? Чи відрізняється життя в проекті та після нього? Чим?

Так, я стала переможницею проекту "Холостяк", але наші стосунки не склалися. Це цілком нормально, адже шоу створює специфічні умови, де все виглядає трохи інакше, ніж у реальному житті. Після проекту ми побачили, що наші цінності та плани на майбутнє не збігаються, і вирішили розійтися.

Життя в проєкті та поза ним суттєво відрізняються. Під час шоу все здається яскравішим через емоції, романтичну атмосферу та підтримку з боку команди. Але реальне життя вимагає часу, зусиль і глибшого взаєморозуміння. Поза проектом важливі такі речі, як спільне бачення майбутнього, підтримка в повсякденності та взаємна довіра. Тому я ціную цей досвід, але розумію, що справжні стосунки формуються зовсім по-іншому.

Катерина Лозовицька Фото: Пресслужба

Чи спілкуєтеся якось сьогодні з Алексом? Коли востаннє говорили, бачилися?

Ні, ми з Алексом більше не спілкуємося. Ба більше, він заблокований у мене в усіх соціальних мережах. Востаннє ми бачилися в день нашого розставання — це було за день до початку війни. А спілкувалися востаннє ще два роки тому. Це вже давно закрита і забута історія, яку я згадую хіба що з радістю, що цей етап залишився в минулому.

У себе в соціальних мережах ви розповідаєте, що зараз ви у стосунках. Чи готові більше розповісти про коханого? Можливо ви вже плануєте весілля?

Так, ми досить відверто ділимося нашими стосунками в Instagram. Мій коханий, Вова, до знайомства зі мною був зовсім не публічною людиною, але це тривало недовго. Зараз він уже звик до того, що мої підписники активно слідкують за нашими подіями, навіть передають привіти не тільки мені, а й йому. Кілька разів його навіть впізнавали на вулиці, і це приємно тішить нас обох.

Щодо весілля — ми серйозно обговорюємо наші плани на майбутнє, але поки що все залежить від пропозиції. Щойно вона буде, я обов'язково поділюся з вами цим моментом. Дуже багато запитань про це отримую, і всі, здається, вже чекають!

У продовження теми "Холостяка". Новий сезон із ветераном війни Олександром Тереном набув неабиякого резонансу. Ваша думка про новий сезон? Ви дивитеся його?

Звісно, я дивлюся новий сезон "Холостяка" і дуже його чекала. Після власного досвіду участі в проекті мені було цікаво побачити, як він змінився, та оцінити його з нової перспективи. Нині проєкт справляє на мене дуже позитивне враження, адже він став більш соціально орієнтованим, порушує важливі теми та просуває українську культуру.

Мені здається, що в цьому сезоні проєкт став більш спокійним, правильним і зрілим. Наприклад, вибір головного героя, ветерана війни Олександра Терена, надає шоу глибини і робить його актуальним для сучасних реалій України. Це дуже надихає.

Поки що я подивилася тільки кілька серій, але бачу, що проєкт розвивається в правильному напрямку. Мені подобається, як він змінився, і я з нетерпінням чекаю продовження, щоб дізнатися, як розгортатимуться події.

Катерина Лозовицька Фото: Пресслужба

Ви б наважилися вдруге піти на проєкт?

Ні, вдруге я б уже не наважилася взяти участь у проєкті, адже зараз у мене є кохана людина і я щаслива у стосунках. "Холостяк" став важливим етапом у моєму житті, але цей досвід залишився в минулому, і тепер я повністю зосереджена на своєму нинішньому щасті.

Які б поради ви дали дівчатам, які планують піти на шоу "Холостяк"? Які очікування можна одразу відкинути? Що справді виправдає очікування?

Дівчатам, які планують піти на шоу "Холостяк", я б радила ретельно підготуватися емоційно та психологічно. Це проєкт із великим навантаженням — як фізичним, так і психологічним. Важливо бути вже сформованою та зрілою особистістю, адже такий досвід може стати не лише цікавим, а й досить складним. Якщо дівчина ще дуже юна або не має достатнього життєвого досвіду, участь у шоу може бути емоційно травматичною.

Очікування варто будувати реалістичні. Це не просто "казка про принца", а справжнє випробування характеру та витримки. Варто відкинути думку, що все буде легко й романтично — проєкт вимагає готовності до стресу, змін і викликів. Водночас, якщо ви йдете на шоу з відкритим серцем, готові проявляти справжню себе та проживати кожен момент, це може стати унікальним життєвим досвідом. Будьте щирими, не грайте ролей, показуйте свої почуття та справжню особистість — саме це допоможе максимально відчути всі емоції та насолодитися участю.

Головне — не боятися проявлятися, бути сміливими і жити моментом. Це буде найкращим рішенням!

Чи маєте намір ви взяти участь у конкурсі краси "Міс Всесвіт Україна"?

Я ніколи не виключаю нічого у своєму житті! Завжди відкрита до нового досвіду та викликів, які можуть з'явитися. Водночас я трохи з обережністю ставлюся до конкурсів краси, оскільки поки що не мала такого досвіду. Тому не можу точно сказати, як би я почувалася в цій ролі, але хто знає, що чекає попереду?

Катерина Лозовицька Фото: Пресслужба

У вас є брат? Де він живе зараз? Ваші батьки залишаються в Україні, чи теж за кордоном?

Уся моя родина проживає в Києві від самого початку війни. У перші місяці ми тимчасово виїжджали на Захід України, але згодом усі повернулися назад. Я безмежно рада, що зараз ми разом і можемо бути поруч одне з одним у рідному місті. Це дуже важливо для мене.

Поділіться, які плани маєте на майбутнє?

Мої плани на майбутнє досить прості, але важливі: я прагну розвивати своє особисте життя, будувати гармонійні стосунки та бути щасливою поруч із близькими. Водночас хочу допомагати країні через волонтерство та ініціативи, які сприяють розвитку України та підтримці людей. Професійно я бачу себе в медіапросторі, тож активно працюватиму над створенням цікавих і суспільно важливих проєктів. І, звісно, для мене важливо цінувати кожен день, ловити моменти та насолоджуватися життям у всіх його проявах.

Нагадаємо, раніше співачка Маша Кондратенко дала ексклюзивне інтерв'ю Фокусу та розповіла про про дружбу з Klavdia Petrivna, участь у Євробаченні та свого продюсера.