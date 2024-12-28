"Примешь это кольцо?": стала известна победительница 13-го сезона шоу "Холостяк"

Мать главного холостяка Александра отметила, что одна из девушек уже готова к супружеской жизни с ее сыном, а вот другая еще "не доросла до того, чтобы быть женой".

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Украинский военнослужащий, ветеран российско-украинской войны Александр Будько с позывным "Терен" сделал окончательный выбор и выбрал победительницей 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инну Белень из Харькова. Об этом пишет NV.

"Я влюбляюсь. Ты примешь это обручальное кольцо? Выдыхай", — обратился Александр к Инне во время церемонии вручения роз.

В последнем девятом выпуске шоу Александр знакомил двух девушек-финалисток со своими родителями, близкими и друзьями.

Знакомство с родителями холостяка Фото: Скриншот

Первой с родителями, товарищем и двоюродной сестрой "Терена" познакомилась 28-летняя волонтер и переводчица немецкого языка Инна Белень.

Мама Александра Ольга Григорьевна устроила для Инны "допрос", но участница не растерялась.

"У меня нет розовых очков. Чувствовала, что я немножечко на допросе. Ну это нормально, я думаю, что прошла его на отлично", — сказала Инна.

Мать Александра также признала, что Инна готова к совместной жизни с ее сыном.

Другая финалистка — 23-летняя Анастасия Юзьвак, которая шесть лет прожила в Англии, во время знакомства с родителями Александра честно призналась, что сначала подала заявку на шоу, а уже потом объявили, кто станет главным героем проекта.

"У меня уровень уважения к Саше — 100%. Я не хочу влияния мамы Александра на отношения. Мне кажется, я смогла найти подход к маме", — сказала Анастасия.

"Детская наивность. Она не доросла до того, чтобы быть женой. Но может, мне показалось", — прокомментировала общение с Анастасией мать "Терена" Ольга Григорьевна.

Кроме того, на финальном свидании Александр с Инной рисовали на телах друг друга, а с Анастасией — полетали в аэротрубе.

В конце концов "Терен" сделал выбор в пользу Инны Белень.

Александр и Инна Белень Фото: Инстаграм

Напомним, 21 декабря после знакомства со своими родителями стали известны финалистки шоу "Холостяк".

В декабре бывшая участница 13-го сезона шоу "Холостяк" Вероника Дорошко рассказала, что именно запрещали женщинам во время съемок проекта.