"Холостяк" Олександр "Терен" пояснив свої слова про пʼятьох дітей (фото)

За крок до фіналу шоу Олександр "Терен" поділився своїми мріями про велику родину. Зокрема, він назвав "червоні прапорці" в жінках.

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Український ветеран та учасник 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько розповів, чому хоче мати родину з пʼятьма дітьми. Своїми думками військовослужбовець поділився в Instagram.

Спочатку "Терен" розкрив свої "червоні прапорці в жінках":

Російськомовність.

Неповага до всього українського.

Брак підтримки.

Відсутність самостійності.

Недалекість.

Відсутність почуття гумору.

Невміння або небажання розуміти словник безбар’єрності.

Небажання мати 5 дітей.

За словами Олександра, йому важливо, аби дівчина мала свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати.

Олександр "Терен"

Після слів про "5 дітей" низка жінок обурилася в коментарях до допису "холостяка".

"Якщо в майбутньому придумають, як чоловік може виносити дитину, то я хочу 10", "Одна дитина це +-3 роки випадає в жінки по пункту самостійності та реалізації. І потім дуже-дуже важко суміщати самореалізацію та материнство", — пишуть користувачки мережі.

Після цього Олександр детальніше пояснив пункт про велику родину.

"Коли мене питають, чому я кажу про п’ять дітей, я зазвичай відповідаю: "Ну, чому б і ні? У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей, треба братися за справу!" Але якщо серйозно, то, мабуть, ці жарти – це спосіб говорити про мою любов до великої родини", — написав український ветеран, показавши фото, на якому тримає за руку дитину.

"Холостяк" додав, що говорить про пʼятьох дітей іронічно, але йому подобається сама ідея "футбольної команди".

"Але це не значить, що я когось змушую або вважаю, що всі повинні так жити", — додав "Терен".

Олександр "Терен"

"Я жартую про п’ять дітей, бо люблю думати масштабно й мріяти. Але це мої мрії, не чиїсь правила", — написав він.

За словами ветерана, родина – це не про цифру, а про якість відносин, про взаємопідтримку і любов.

Нагадаємо, Олександр "Терен" відповів на чути про те, що начебто втратив ноги в нетверезому стані.

Також Фокус писав про правило, яке учасниці "Холостяка" хотіли порушити.