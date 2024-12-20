"Холостяк" Александр "Терен" объяснил свои слова о пятерых детях (фото)

За шаг до финала шоу Александр "Терен" поделился своими мечтами о большой семье. В частности, он назвал "красные флажки" в женщинах.

Related video

Украинский ветеран и участник 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал, почему хочет иметь семью с пятью детьми. Своими мыслями военнослужащий поделился в Instagram.

Сначала "Терен" раскрыл свои "красные флажки в женщинах":

Русскоязычность.

Неуважение ко всему украинскому.

Нехватка поддержки.

Отсутствие самостоятельности.

Недалекость.

Отсутствие чувства юмора.

Неумение или нежелание понимать словарь безбарьерности.

Нежелание иметь 5 детей.

По словам Александра, ему важно, чтобы девушка имела свои интересы, цели и возможности их реализовывать.

Александр "Терен"

После слов о "5 детях" ряд женщин возмутились в комментариях к посту "холостяка".

"Если в будущем придумают, как мужчина может выносить ребенка, то я хочу 10", "Один ребенок это +-3 года выпадает у женщины по пункту самостоятельности и реализации. И потом очень-очень трудно совмещать самореализацию и материнство", — пишут пользовательницы сети.

После этого Александр подробнее объяснил пункт о большой семье.

"Когда меня спрашивают, почему я говорю о пяти детях, я обычно отвечаю: "Ну, почему бы и нет? У нас в Украине скоро будет дефицит талантливых людей, надо браться за дело!" Но если серьезно, то, видимо, эти шутки — это способ говорить о моей любви к большой семье", — написал украинский ветеран, показав фото, на котором держит за руку ребенка.

"Холостяк" добавил, что говорит о пятерых детях иронично, но ему нравится сама идея "футбольной команды".

"Но это не значит, что я кого-то заставляю или считаю, что все должны так жить", — добавил "Терен".

Александр "Терен"

"Я шучу о пяти детях, потому что люблю думать масштабно и мечтать. Но это мои мечты, не чьи-то правила", — написал он.

По словам ветерана, семья — это не о цифре, а о качестве отношений, о взаимоподдержке и любви.

Напомним, Александр "Терен" ответил на слухи о том, что якобы потерял ноги в нетрезвом состоянии.

Также Фокус писал о правиле, которое участницы "Холостяка" хотели нарушить.