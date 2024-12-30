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"Любовь может случиться": журналистка раскрыла детали съемок реалити-шоу "Холостяк" (фото)

Алина Доротюк
Фото: instagram.com/dorotiuk_/ | Интервьюер Алина Доротюк раскрыла влияние сценария на шоу "Холостяк"

Алина Доротюк заявила, что несмотря на фактическое влияние сценария, над которым работает целая команда специалистов, это не значит, что пара может влюбиться друг в друга.

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Интервьюер Алина Доротюк заявила, что во время съемок реалити-шоу "Холостяк" значительное влияние на 80% развития сюжета имеет сценарий. Об этом она рассказала в собственном Reels на странице в Instagram.

Отвечая на вопрос пользовательницы о том, какого она мнения о самом проекте, финале и избраннице Александра Терена — волонтерке Инне Белень, она заявила, что сама работала редактором на похожих реалити.

Рилз Доротюк Fullscreen
Рилз Доротюк

"Как человек, который работал редактором на различных реалити, подобные шоу я давно не смотрю. Потому что 80% — это работа сценаристов, редакторов, психологов и т.д.", — написала интервьюер.

В то же время госпожа Доротюк убеждена, что несмотря на контроль развития событий на реалити-шоу, это никоим образом не отрицает того факта, что "любовь может случиться и в таких условиях". Она рассказала, что когда-то после шоу "Половинки" одна из пар смогла обустроить свою жизнь. Она добавляет, что у этой даже родился ребенок, которого назвали в ее честь.

"Поэтому — все покажет время", — написала интервьюерка в своем ответе на вопрос пользовательницы.

Напомним, Фокус писал, что волонтер Инна Белень стала победительницей "Холостяка-13". Мать главного холостяка Александра отметила, что одна из девушек уже готова к супружеской жизни с ее сыном, а вот другая еще "не доросла до того, чтобы быть женой".

Также мы рассказывали, как Инна Белень рассказала свои впечатления во время съемок шоу. Самое сильное волнение у девушки произошло в вечер первого появления на "Холостяк 2024", когда она присоединилась к шоу позже других.