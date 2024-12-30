"Любовь может случиться": журналистка раскрыла детали съемок реалити-шоу "Холостяк" (фото)

Алина Доротюк заявила, что несмотря на фактическое влияние сценария, над которым работает целая команда специалистов, это не значит, что пара может влюбиться друг в друга.

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Интервьюер Алина Доротюк заявила, что во время съемок реалити-шоу "Холостяк" значительное влияние на 80% развития сюжета имеет сценарий. Об этом она рассказала в собственном Reels на странице в Instagram.

Отвечая на вопрос пользовательницы о том, какого она мнения о самом проекте, финале и избраннице Александра Терена — волонтерке Инне Белень, она заявила, что сама работала редактором на похожих реалити.

Рилз Доротюк

"Как человек, который работал редактором на различных реалити, подобные шоу я давно не смотрю. Потому что 80% — это работа сценаристов, редакторов, психологов и т.д.", — написала интервьюер.

В то же время госпожа Доротюк убеждена, что несмотря на контроль развития событий на реалити-шоу, это никоим образом не отрицает того факта, что "любовь может случиться и в таких условиях". Она рассказала, что когда-то после шоу "Половинки" одна из пар смогла обустроить свою жизнь. Она добавляет, что у этой даже родился ребенок, которого назвали в ее честь.

"Поэтому — все покажет время", — написала интервьюерка в своем ответе на вопрос пользовательницы.

Напомним, Фокус писал, что волонтер Инна Белень стала победительницей "Холостяка-13". Мать главного холостяка Александра отметила, что одна из девушек уже готова к супружеской жизни с ее сыном, а вот другая еще "не доросла до того, чтобы быть женой".

Также мы рассказывали, как Инна Белень рассказала свои впечатления во время съемок шоу. Самое сильное волнение у девушки произошло в вечер первого появления на "Холостяк 2024", когда она присоединилась к шоу позже других.